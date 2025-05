Sony hat einfach nichts gelernt: Das Xperia 1 VII ist da – und genau wie befürchtet

Mit dem Xperia 1 VII hat Sony ein Smartphone vorgestellt, das besonders Multimedia-Fans und ambitionierte Foto- und Videografen ansprechen soll. Das Motto lautet „Echte Qualität. Echte Emotion.“ – Letzteres trifft zumindest nicht auf das Design zu. Das versprüht überhaupt keine Emotionen, denn Sony hält seit Jahren an der ausgedienten Optik fest.

Sony Xperia 1 VII vorgestellt

Sony setzt beim neuen Flaggschiff-Smartphone auf die bewährten Stärken in Sachen Multimedia und Fotografie. Der japanische Konzern spendiert dem Xperia 1 VII nicht nur High-End-Technik, sondern auch audiophile Walkman-Gene. Die legendäre Marke kehrt mit dem neuen Handy zurück und soll den weiterhin vorhandenen Klinkenanschluss mehr in den Fokus rücken.

Technisch muss sich Sony definitiv nicht verstecken. Das Smartphone wird vom aktuellen Snapdragon 8 Elite angetrieben, der in so gut wie jedem High-End-Modell steckt. Dazu gibt es 12 GB RAM und 256 GB internen Speicher. Ihr könnt zwar keine andere Speicheroption wählen, den vorhanden Speicher dafür aber um bis zu 2 TB per microSD-Karte erweitern.

Das 6,5-Zoll-OLED-Display des Xperia 1 VII ist bis zu 20 Prozent heller und bietet eine variable Bildwiederholrate von 1-120 Hz. Ein zusätzlicher Lichtsensor auf der Rückseite optimiert die Darstellung bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen. Der 5.000-mAh-Akku verspricht lange Laufzeiten, lädt aber auch nur mit 30 Watt. Etwas gespart wird bei der Update-Politik. Da gibt es nur vier neue Android-Versionen und sechs Jahre Sicherheitsupdates. Das ist zwar deutlich mehr als früher, doch die Konkurrenz ist mit sieben Jahren für beides schon viel weiter.

Die Triple-Kamera behält zwar die 52-MP-Hauptlinse, von der 48 MP effektiv genutzt werden bei, wurde aber um einen deutlich größeren 50-MP-Ultraweitwinkel-Sensor erweitert, der effektiv auch 48 MP nutzt. Dieser ermöglicht nicht nur verzerrungsfreie Weitwinkelaufnahmen, sondern auch Makrofotos aus 5 cm Entfernung. Die neue KI-gestützte „Auto Framing“-Funktion verfolgt Motive automatisch und hält sie stabil im Bildausschnitt. Im nachfolgenden Video wird das Feature im Detail demonstriert:

Sony transferiert seine jahrzehntelange Audio-Expertise in das neue Flaggschiff: Hochwertige Bauteile aus der Walkman-Serie sollen bei kabelgebundenen Kopfhörern Musikgenuss auf Niveau dedizierter Player ermöglichen. Die KI-basierte „DSEE Ultimate Technologie“ optimiert zudem gestreamte Musik. Dazu kommen Full-Stage-Stereolautsprecher und 3D-Audio via „360 Reality Audio“.

Sony Xperia 1 VII: Preis und Verfügbarkeit

Vorbesteller erhalten die WH-1000XM5-Kopfhörer von Sony kostenlos dazu. (© Sony)

Das Sony Xperia 1 VII gibt es nur in der einen Konfiguration mit 12 GB RAM und 256 GB internen Speicher für 1.499 Euro zu kaufen (bei Sony anschauen). Es kann ab sofort in drei Farben bestellt und soll ab dem 12. Juni 2025 ausgeliefert werden.

Wenn ihr das Handy vorbestellt, erhaltet ihr die WH-1000XM5-Kopfhörer kostenlos dazu. Dadurch wird der hohe Preis etwas ausgeglichen.