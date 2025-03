Samsung Galaxy S25 Edge wird viel teurer als erwartet

Samsung hat das Galaxy S25 Edge als ultradünnes Smartphone zwar schon gezeigt, bisher aber noch keine weiteren Details zur technischen Ausstattung und zum Preis verraten. Letzterer könnte viel höher ausfallen als bisher erwartet.

Samsung Galaxy S25 wohl teurer als erwartet

Erst kürzlich haben wir darüber berichtet, dass das Galaxy S25 Edge in etwa so viel kosten könnte wie das Galaxy S25 Plus. Es könnte also bei etwa 1.149 Euro liegen. Daraus wird wohl nichts. Aus Korea erreichen uns erste Preise, die viel höher liegen als erwartet. Dort soll das ultradünne Smartphone umgerechnet 950 Euro kosten. In Europa verlangt Samsung aber im Vergleich zu Korea viel mehr, sodass mit einem spürbar höheren Preis gerechnet wird.

So kostet das Galaxy S25 Ultra in Korea umgerechnet 1.070 Euro. In Europa verlangt Samsung für das gleiche Smartphone 1.449 Euro. Für das Samsung Galaxy S25 Edge wird also ein Preis von etwa 1.250 bis 1.300 Euro erwartet. Es würde sich preislich damit zwischen dem Galaxy S25 Plus und Galaxy S25 Ultra (Test) platzieren und würde damit eine exklusive Käuferschicht ansprechen.

Die extrem niedrige Produktionsmenge von 40.000 Stück zeigt zudem, dass Samsung mit dem Galaxy S25 Edge auf ein sehr kleines, aber zahlungskräftiges Publikum zielt. Allein in Korea verkaufte der Hersteller über eine Million Exemplare der regulären S25-Serie in nur drei Wochen. Das Edge-Modell wird daher vermutlich nur in ausgewählten Märkten erscheinen (Quelle: AndroidPolice).

Samsung Galaxy S25 Edge wird ein technischer Kompromiss

Samsung wird bei der technischen Ausstattung des Galaxy S25 Edge wegen der dünnen Bauform große Kompromisse eingehen müssen. So ist beispielsweise nur eine Dual-Kamera verbaut und der Akku soll mit 3.900 mAh kleiner als beim Galaxy S25 mit 4.000 mAh ausfallen. Mit 6,7 Zoll soll es dafür die Größe des Galaxy S25 Plus haben und könnte bei der Akkulaufzeit dadurch im Nachteil sein.

Die Vorstellung des Samsung Galaxy S25 Edge wird in den kommenden Wochen erwartet. Sobald sich etwas tut, werden wir euch informieren.

So gut ist die Kamera, die im Galaxy S25 Edge stecken soll:

