Samsung macht neue und alte Handys besser: Riesiges Software-Update ist da

Es hatte sich vor einigen Tagen angekündigt, jetzt ist es offiziell da. Samsung versorgt einige Top-Smartphones und -Tablets mit dem Update auf One UI 6.1.1. Das Unternehmen verrät gleichzeitig auch, was sich auf euren Geräten verändert.

Samsung verteilt Update auf One UI 6.1.1

Vor wenigen Tagen haben wir darüber berichtet, dass zumindest für die Galaxy-S24-Modelle das Update auf One UI 6.1.1 verteilt wird – aber nur in Südkorea. Am 9. September 2024 verteilt Samsung das Update offiziell in Europa. Nicht nur für die neuen Handys, sondern auch für ältere Geräte:

Galaxy S24

Galaxy S24 Plus

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S23

Galaxy S23 Plus

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23 FE

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S9 Plus

Galaxy Tab S9 Ultra

Anzeige

Wenn ihr eines der oben genannten Geräte besitzt, dann solltet ihr jetzt in den Einstellungen nach dem neuesten Software-Update suchen.

Anzeige

Das ändert sich mit One UI 6.1.1

Neben den üblichen Neuerungen mit dem Sicherheitsupdate von September werden von Samsung weitere Verbesserungen genannt, die mit dem Update eingeführt werden:

Dolmetscher: Die Dolmetscher-Funktion zum Übersetzen im Alltag ist jetzt auf allen oben genannten Smartphones und Tablets verfügbar.

Die Dolmetscher-Funktion zum Übersetzen im Alltag ist jetzt auf allen oben genannten Smartphones und Tablets verfügbar. Verfasser: Wollt ihr E-Mails, Social-Media-Posts oder andere Inhalte schreiben, könnt ihr euch dabei helfen lassen. Dabei könnt ihr die Tonalität und Schreibstil ändern.

Wollt ihr E-Mails, Social-Media-Posts oder andere Inhalte schreiben, könnt ihr euch dabei helfen lassen. Dabei könnt ihr die Tonalität und Schreibstil ändern. Antwort-Vorschläge-Funktion: Was bisher nur das Galaxy Z Flip 6 und Galaxy Z Fold 6 konnten, geht nun auf allen oben genannten Geräten. Auf Basis der Nachricht, die ihr bekommt, schlägt euch euer Samsung-Handy eine Antwort vor. Und das sogar auf der Galaxy Watch 7 und Galaxy Watch Ultra, sodass ihr inhaltsbezogen antworten könnt.

Was bisher nur das Galaxy Z Flip 6 und Galaxy Z Fold 6 konnten, geht nun auf allen oben genannten Geräten. Auf Basis der Nachricht, die ihr bekommt, schlägt euch euer Samsung-Handy eine Antwort vor. Und das sogar auf der Galaxy Watch 7 und Galaxy Watch Ultra, sodass ihr inhaltsbezogen antworten könnt. Notizen: Euer Samsung-Handy kann nach dem Update Notizen zusammenfassen und übersetzen. In Samsung Notes können jetzt auch PDFs übersetzt werden. Sogar Text in Bildern wird erkannt und kann übersetzt werden.

Euer Samsung-Handy kann nach dem Update Notizen zusammenfassen und übersetzen. In Samsung Notes können jetzt auch PDFs übersetzt werden. Sogar Text in Bildern wird erkannt und kann übersetzt werden. Skizze zu Bild-Funktion: Ihr könnt von eurem Samsung-Handy eine Skizze von euch zu einem Bild generieren lassen.

Ihr könnt von eurem Samsung-Handy eine Skizze von euch zu einem Bild generieren lassen. Portrait Studio: Mit dem Portrait Studio könnt ihr Porträts mit unterschiedlichen Stilen verändern. Beispielsweise als 3D-Cartoon oder Aquarell.

Anzeige

Euer Smartphone und Tablet werden also mit einigen nützlichen KI-Funktionen ausgestattet oder die bereits vorhandenen Features werden erweitert.

Macht einfach Spaß: Samsung Galaxy Z Flip 6 im Test Abonniere uns

auf YouTube

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.