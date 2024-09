Preisexplosion: Neue Samsung-Tablets werden richtig teuer

Samsung wird schon bald neue High-End-Tablets vorstellen. Die Vorgänger waren schon nicht ganz billig, doch mit den Galaxy-Tab-S10-Modellen trifft es die Interessenten doppelt hart. Es entfällt nämlich wohl die günstigste Version und die größeren Modelle werden teurer.

Samsung erhöht die Preise für Galaxy-Tab-S10-Modelle

High-End-Tablets der Galaxy-Tab-S-Klasse sind von Generation zu Generation zwar immer besser geworden, doch die Preise sind auch immer weiter gestiegen. Zuletzt ging es für das Galaxy Tab S9 bei 899 Euro los. So vergleichsweise günstig werdet ihr die neue Generation nicht bekommen. Das liegt an zwei Dingen.

Samsung soll gar kein Galaxy Tab S10 mehr anbieten. Den Einstieg soll nun das Galaxy Tab S10 Plus machen. Dieses soll dann zu einem Preis von ab 1.258 Euro angeboten werden. Zum Vergleich: Das Galaxy Tab S9 Plus startete bei 1.119 Euro. Dafür sollt ihr aber auch direkt 256 GB internen Speicher erhalten (Quelle: svztechinfo)

Dann will Samsung nur noch das Galaxy Tab S10 Ultra zum Preis von ab 1.492 Euro anbieten. Das Galaxy Tab S9 Ultra hat noch 1.339 Euro gekostet. Wollt ihr mehr Speicher und 5G dazu, dann steigen die Preise weiter in die Höhe. Das Ultra-Modell mit 1 TB internem Speicher und 5G-Modem wird erstmals über 2.000 Euro kosten, so die Quelle.

Hat Samsung eine Alternative?

Nicht wirklich, denn das Galaxy Tab S9 FE und S9 FE Plus sind preislich deutlich niedriger angesetzt (Video unten). Sollten sich die Informationen bestätigen, dass Samsung kein Galaxy Tab S10 anbietet, dann würde eine riesige Lücke klaffen. Im Grunde würde Samsung Apple diesen Bereich komplett überlassen, denn eine echte Alternative zum iPad Air und Pro mit 11-Zoll-Displays würde es gar nicht mehr geben. Samsung würde im High-End-Sektor nur Modelle mit größeren Bildschirmen anbieten.

Ob sich das alles wirklich bestätigt, werden die nächsten Wochen zeigen. Aktuell sind das nur Leaks. Wir halten euch auf dem Laufenden.

