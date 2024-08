Gigantische Samsung-Tablets: So sehen Galaxy Tab S10 Plus und Ultra aus

Noch in diesem Jahr will Samsung zwei High-End-Tablets auf den Markt bringen. Erste Bilder zeigen nun, wie das Galaxy Tab S10 Plus und die noch größere Ultra-Variante aussehen. Eine kleinere Standardversion ist erstmals nicht geplant.

Bilder zeigen Samsung Galaxy Tab S10 Plus (Ultra)

Samsung will seine Android-Tablets um zwei neue Modelle erweitern. Durchgesickerte Marketingbilder geben nun einen ersten Eindruck vom Galaxy Tab S10 Plus und S10 Ultra. Die Tablets sollen wie erwartet die Nachfolger der beliebten Galaxy-Tab-S9-Serie werden. Überraschenderweise verzichtet Samsung diesmal auf ein Einsteigermodell und konzentriert sich ganz auf die Premium-Varianten. Möglicherweise will Samsung die günstigeren Preissegmente mit anderen Tablet-Reihen wie dem Galaxy Tab A abdecken.



Das Galaxy Tab S10 Plus ist auf den Bildern leicht zu erkennen, da es im Gegensatz zum Ultra-Modell keinen Notch im Display hat. Auch das größere Ultra-Modell wird keine Lochkamera haben. Die Tablets werden offenbar in den Farben Silber und Graphit angeboten, beim Vorgänger waren es Beige und Graphit.

Anzeige

Beim Design der beiden High-End-Tablets bleibt sich Samsung treu (Quelle: Android Headlines). Im Vergleich zur Tab-S9-Reihe sind nur minimale Unterschiede zu erkennen, wenn überhaupt. Auf welche Ausstattung Samsung beim Galaxy Tab S10 Plus und S10 Ultra setzen wird, ist noch nicht bekannt. Auch die Display-Größen stehen noch nicht fest. Bekannt ist lediglich, dass beide Tablets mit bis zu 45 Watt aufgeladen werden können.

Das Samsung Galaxy Tab S10 Plus (links) und Ultra (© Android Headlines)

Anzeige

Samsung-Tablets: Vorstellung im Herbst wahrscheinlich

Ein genauer Termin für die Markteinführung der neuen Tablets wurde noch nicht genannt. Gerüchten zufolge plant Samsung jedoch einen Launch im Oktober. Möglicherweise werden die Geräte zusammen mit dem Galaxy S24 FE vorgestellt. Ein solcher gemeinsamer Launch würde dem Vorgehen im letzten Jahr entsprechen, als das Galaxy S23 FE zusammen mit den Tab-S9-FE-Modellen vorgestellt wurde.



Im Video: Das halten wir vom Galaxy Tab S9 FE:

Samsung-Tablet, aber günstig! – Galaxy Tab S9 FE(+) Abonniere uns

auf YouTube

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.