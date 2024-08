Wenn Apple wollte, könnte das iPhone bereits heute so aussehen

Apple lässt sich weiterhin bitten und verweigert bis heute die Antwort auf Smartphones wie das Fold von Samsung oder auch das Pixel Fold von Google. Dabei ist die Technik für faltbare Handys schon seit Jahren verfügbar. Wenn Apple es wollte, könnte das iPhone heute bereits so aussehen, wie es ein asiatischer Designer aktuell vormacht.

iPhone Fold: So könnte Apples Antwort auf Samsung und Google aussehen

Nach dem aktuellen Stand der Gerüchteküche wird Apple frühestens in zwei oder gar erst drei Jahren eigene faltbare Smartphones anbieten. Noch immer zeigt sich der Hersteller mit den bisherigen Ergebnissen unzufrieden und arbeitet weiter am iPhone mit flexiblem Bildschirm. Würde Apple hingegen die Bedenken über Bord werfen, könnte man schon jetzt entsprechende Modelle in Serie bringen.



Aussehen würden diese dann eventuell wie ein aktuelles Konzept des pakistanischen 3D-Designers Saad Ismail (Quelle: Behance). Der machte sich seine Gedanken und präsentiert das „iPhone Fold“. Dieses kommt uns bekannt vor, ist es doch nach wie vor als typisches iPhone zu erkennen – fetter Kamerabuckel auf der Rückseite inklusive.

Am Scharnier kann man es erkennen. (© Saad Ismail)

Zu technischen Einzelheiten lässt sich der Künstler nicht aus, technisch wie auch optisch orientiert es sich allerdings sichtlich am Wettbewerber. Der stellte erst vor wenigen Tagen das neue Google Pixel 9 Pro Fold vor. Abgesehen von der sich leicht unterscheidenden Kamerasektion gibt es da viele Gemeinsamkeiten, beispielsweise die abgerundeten Ecken bei einem sonst ziemlich kantigen Design. Verwundern tut dies nicht, schließlich hat sich Google beim Pixel offensichtlich selbst bei der Designsprache des iPhones orientiert.

Fast schon ein Tablet. (© Saad Ismail)

Hersteller wie Google oder auch Samsung beweisen, dass die Technik schon jetzt einsatzreif ist. Genau genommen ist sie sogar ausgereift. Immerhin haben beide Hersteller schon mehrere Generationen von faltbaren Smartphones vorgestellt, wobei den Koreanern mit deutlichem Abstand die Rolle des eigentlichen Pioniers zufällt.

Apple-Nutzer müssen warten oder wechseln

Geschlossen kaum vom normalen iPhone zu unterscheiden. (© Saad Ismail)

Apple hingegen will noch abwarten und hüllt sich derweil in Schweigen. Weder wird es in diesem Jahr vom iPhone 16 eine faltbare Variante geben noch im kommenden Jahr vom iPhone 17. Apple-Nutzer müssen halt noch länger warten, bis sie ihre Geräte knicken können. In der Zwischenzeit muss man sich mit Konzepten begnügen oder der Versuchung erliegen, bei der Konkurrenz zu kaufen.



Googles neueste Version eines faltbaren Smartphones:

Google Pixel 9 Pro Fold vorgestellt

