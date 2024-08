Google macht Schluss: Beliebte Smartwatches haben keine Zukunft mehr

Die Ära der Fitbit-Smartwatches ist endgültig vorbei. Google hat offiziell bestätigt, dass es sich nur noch auf die Pixel-Watch-Reihe konzentrieren wird. Die Marke Fitbit soll jedoch erhalten bleiben.

Google: Pixel Watch statt Fitbit-Smartwatches

Google hat eine wichtige Entscheidung bezüglich der Zukunft von Fitbit getroffen. Die Marke wird sich ab sofort nur noch auf die Entwicklung von Fitness-Trackern konzentrieren. Neue Fitbit-Smartwatches wird es hingegen nicht mehr geben, wie Sandeep Waraich von Googles Wearable-Abteilung in einem Interview bestätigt hat. „Pixel Watches sind unsere nächste Generation von Smartwatches für Fitbit“, so Waraich.



Seit der Übernahme von Fitbit durch Google vor drei Jahren hat sich viel getan: Während Google in dieser Zeit drei neue Smartwatches unter der Marke Pixel auf den Markt gebracht hat, ist es um Fitbit eher ruhig geblieben. Die letzte Ankündigung neuer Smartwatches, die Sense 2 und die Versa 4, liegt bereits zwei Jahre zurück.

Das Ziel sei es nun, nicht nur die bekannte Fitbit-App und den Premium-Service fortzuführen, sondern auch die Funktionen vom reinen Tracking hin zum dynamischen Coaching zu erweitern. Echtzeitanleitungen und personalisierte Trainingsvorschläge stellt sich Google für die kommenden Fitbit-Tracker vor. Neue Hightech-Wearables soll es aber nur unter dem Namen Pixel Watch geben.

Google: Pixel Watch gehört die Zukunft

Google sieht die Pixel Watch als integralen Bestandteil seines Wearable-Portfolios - und setzt dabei auf die Kombination aus eigener KI-Expertise und Fitbits Erfahrung im Gesundheits-Tracking. Die Zusammenarbeit der beiden Teams habe unter anderem zu einer präziseren Interpretation der Herzfrequenzdaten geführt, so Waraich (Quelle: Engadget).



So stellt Google seine Pixel Watch 3 vor:

Google Pixel Watch 3 vorgestellt

