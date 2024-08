Pixel Watch 3: Googles neue Smartwatch bekommt ihr jetzt schon mit 150 € Rabatt

Wer mit der Pixel Watch 3 liebäugelt, sollte jetzt aufpassen. Bei MediaMarkt bekommt ihr die brandneue Smartwatch von Google bereits jetzt mit ordentlich Rabatt. Bei Interesse solltet ihr euch jedoch beeilen, denn das Vorbesteller-Angebot ist zeitlich befristet. Wir verraten alle Details zur Aktion.

Google Pixel Watch 3: MediaMarkt schenkt euch 150 €

Die Pixel Watch 3 ist ab sofort erhältlich und MediaMarkt hat dazu eine unschlagbare Vorbesteller-Aktion gestartet (bei MediaMarkt ansehen). Beim Kauf der neuen Google-Smartwatch bis zum 23. September 2024 bekommt ihr einen 50 Euro MediaMarkt-Coupon dazu. Aber das ist noch nicht alles: Falls ihr bis zum 30. September 2024 eure alte Smartwatch einschickt, erhaltet ihr zusätzlich zum Wert der alten Watch noch eine Ankaufsprämie in Höhe von 100 Euro obendrauf.

Anzeige

Google Pixel Watch 3 (Wi-Fi) 41 mm Porcelain Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.08.2024 10:23 Uhr

Google Pixel Watch 3 (Wi-Fi) 41 mm Obsidian Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.08.2024 11:02 Uhr

Google Pixel Watch 3 (LTE) 41 mm Porcelain Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.08.2024 12:28 Uhr

Google Pixel Watch 3 (LTE) 41 mm Obsidian Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.08.2024 11:55 Uhr

Google bietet die Pixel Watch 3 zum ersten Mal in zwei unterschiedlichen Größen an. Neben der Version mit 41 Durchmesser gibt es jetzt auch eine Variante mit 45 mm für etwas breitere Handgelenke. Weiterhin habt ihr die Wahl zwischen Wifi-only oder mit LTE, was jeweils 100 Euro Aufpreis kostet.

Anzeige

Google Pixel Watch 3 (Wi-Fi) 45 mm Porcelain Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.08.2024 09:22 Uhr

Google Pixel Watch 3 (Wi-Fi) 45 mm Obsidian Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.08.2024 09:26 Uhr

Google Pixel Watch 3 (LTE) 45 mm Porcelain Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.08.2024 09:28 Uhr

Google Pixel Watch 3 (LTE) S45 mm Obsidian Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.08.2024 10:50 Uhr

Pixel Watch 3: Das kann die neue Smartwatch von Google

Die Pixel Watch 3 punktet vor allem mit ihren schmaleren Rändern und dem nochmals helleren Display. Mit einer maximalen Helligkeit von bis zu 2.000 nits bleibt der Bildschirm auch bei direkter Sonneneinstrahlung im Sommer gut lesbar. Gleichzeitig kann das Display aber auch dunkler gestellt werden, um im Kino nicht zu blenden und die Akkulaufzeit zu schonen.

Anzeige

Apropos Akkulaufzeit: Durch die variable Bildwiederholfrequenz (1 bis 60 Hz) bei beiden Modellen und die etwa 35 Prozent höhere Akkukapazität des 45-mm-Modells (420 mAh) im Vergleich zur Pixel Watch 2 (307 mAh) sollte die Pixel Watch 3 in der Praxis etwas länger durchhalten als ihr Vorgänger. Google bleibt jedoch vorsichtig und gibt erneut eine Laufzeit von bis zu 24 Stunden mit Always-On-Display an, wie schon bei der Pixel Watch 2.

Für Läufer – und jene, die es werden wollen – bringt die Pixel Watch 3 eine neue Funktion mit. Ihr könnt euch Laufpläne erstellen, in denen feste Warm-up- und Cooldown-Zeiten eingeplant werden. Alternativ könnt ihr Ziele für Tempo, Herzfrequenz, Zeit und Streckenlänge festlegen. Während des Trainings informiert euch die Smartwatch, ob ihr eure Ziele erreicht, noch etwas Gas geben müsst oder es entspannter angehen lassen könnt.

Anzeige

Google Pixel Watch 3 (Wi-Fi) 41 mm Obsidian jetzt ab 399,00 € bei MediaMarkt Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.08.2024 11:02 Uhr

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.