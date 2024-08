iPhone-Absturz: Gebt diese Zeichen aktuell nicht ins Apple-Handy ein

Eine Warnung an alle Nutzerinnen und Nutzer eines iPhones: Es gibt einen neuen sogenannten Zeichenfehler, der iPhones letztlich zum Absturz bringen kann. Ärger macht er an zwei Stellen innerhalb von iOS und betrifft derzeit wohl alle Nutzer der aktuellen iOS-Systemversion.

Drei Zeichen machen Ärger auf dem iPhone

Die Experten von TechCrunch berichten aktuell darüber: Wer die Zeichenfolge "":: ins Suchfeld der App-Bibliothek seines iPhones eingibt, sorgt dafür, dass das Springboard, also die eigentliche Benutzeroberfläche des iPhones, abstürzt und unmittelbar neu gestartet wird. Der Bildschirm des Apple-Handys wird kurz dunkel, und man sieht den Ladekreis. Nach wenigen Sekunden hat man wieder ganz normal Zugriff auf das iPhone (Quelle: TechCrunch via MacRumors).



Entscheidend sind eigentlich nur die ersten drei Zeichen ("":) der Kette. Das vierte Symbol kann frei gewählt werden, um den Absturz zu provozieren. Doch auch an anderer Stelle sorgt die Zeichenkette für Probleme. Gibt man sie ins Suchfeld der Einstellungs-App ein, so stürzt die Anwendung unmittelbar ab. Keinen Effekt haben die Zeichen hingegen in der regulären Spotlight-Suche.

Wichtig zu wissen: Betroffen vom Fehler sind alle Nutzerinnen und Nutzer von iOS 17, gleich welcher Version. Wer bereits eine Beta-Version von iOS 18 verwendet, wird hingegen ein anderes Verhalten feststellen. Dort kommt es zwar nicht zum Neustart des Springboards, allerdings beispielsweise dazu, dass die Zeichen nach der Eingabe verschwinden und die Einstellungs-App ihren Geist aufgibt.



Wahrscheinlich dürfte Apple der Fehler bereits bekannt sein und man arbeitet an einem entsprechenden Software-Update für die nahe Zukunft. Dieses dürfte dann in den nächsten Tagen erscheinen.

Noch mal Glück gehabt

Immerhin handelt es sich um eine recht harmlose Version eines sogenannten „Charakter-Bugs“. In der Vergangenheit genügte zum Beispiel schon der Empfang einer speziellen Nachricht auf dem iPhone, um dieses zum Absturz zu bringen. Im aktuellen Fall muss die Zeichenfolge jedoch von Hand eingegeben werden. Ein mutwillig herbeigeführter Crash aus der Ferne ist dieses Mal also ausgeschlossen. Aber vielleicht sollte man aktuell sein iPhone deshalb lieber nicht aus der Hand geben.



Fehler gibt es immer wieder auf dem iPhone, der hier sorgte vor sieben Jahren für Ärger:

