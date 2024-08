Samsung Galaxy A06 vorgestellt: Günstiges Einsteiger-Handy ist ein Dauerläufer

Samsung hat das Galaxy A06 vorgestellt. Wie sein Vorgänger handelt es sich um ein günstiges Handy für Einsteiger. Vor allem der starke Akku mit einer Kapazität von 5.000 mAh fällt auf – und der Preis kann sich sehen lassen.

Samsung präsentiert günstiges Galaxy A06

Zunächst für den vietnamesischen Markt hat Samsung sein Galaxy A06 vorgestellt. Wie sein ähnlich ausgestatteter Vorgänger dürfte das Handy aber bald auch in Europa zu haben sein. Erneut hat sich Samsung für den MediaTek Helio G85 entschieden, allerdings steht dem Chip nun mehr Arbeitsspeicher zur Seite.

Das LC-Display des Galaxy A06 kommt auf eine großzügige Diagonale von 6,7 Zoll und eine Bildwiederholrate von 60 Hz. Das Verhältnis von Bildschirm zu Gehäuse beträgt 83,8 Prozent. Am oberen Rand wird das Display von einer Notch-Kamera unterbrochen, die Bilder mit bis zu 8 MP ermöglicht.

Auf der Rückseite befindet sich eine Dual-Kamera, von der allerdings nur der Weitwinkel mit bis zu 50 MP interessant ist. Daneben ist ein Tiefensensor (2 MP) verbaut. Videos können mit 60 Bildern pro Sekunde in Full-HD aufgenommen werden. An der Seite des Smartphones befindet sich ein Fingerabdrucksensor.

Samsungs Galaxy A06 mit Dual-Kamera. (© Samsung)

Kunden können beim Galaxy A06 zwischen zwei Konfigurationen wählen: 4 GB Arbeitsspeicher und 64 GB Speicher oder 8 GB RAM und 128 GB Speicher. Beide Modelle können per microSD-Karte erweitert werden. Ein klassischer Kopfhöreranschluss und Dual-SIM-Funktionalität sind ebenso an Bord wie Bluetooth und GPS. Auf NFC und damit kontaktloses Bezahlen müssen Nutzer allerdings verzichten. Auch 5G ist nicht dabei.

Android 14 ist vorinstalliert. Samsung verspricht zwei große OS-Updates, also bis Android 16. Der Akku bietet eine Kapazität von 5.000 mAh und kann per Kabel (USB-C) mit 25 Watt versorgt werden. Da die Hardware nicht besonders stromhungrig ist, sollte das Handy lange durchhalten, bis es wieder an die Steckdose muss.

Samsung Galaxy A06 ab 115 Euro?

In Vietnam ist das Handy ab dem 22. August in den Farben Blau, Gold und Weiß ab umgerechnet rund 115 Euro erhältlich (Quelle: Samsung). Wer mehr Arbeits- und Festspeicher haben möchte, zahlt umgerechnet knapp 140 Euro. Ähnliche Preise sind auch in Europa zu erwarten.

Der Power-Button in Samsung-Handys kann mehr, als ihr denkt:

