Früher als gedacht: Neues Samsung Galaxy S24 steht vor der Tür

Zu Beginn des Jahres hat Samsung insgesamt drei Galaxy-S24-Smartphones vorgestellt. Wie schon im Jahr davor wurde lange über eine neue Fan Edition spekuliert. Nachdem viele technische Daten zu dem Handy durchgesickert sind, steht nun auch ein Zeitraum für die Präsentation und den Marktstart im Raum. Lange müsst ihr nicht mehr warten.

Samsung Galaxy S24 FE steht vor der Tür

Samsung hatte es im vergangenen Jahr mit dem Galaxy S23 FE nicht wirklich eilig. Das Smartphone wurde zwar Mitte Oktober 2023 vorgestellt, konnte in Deutschland aber erst Mitte Dezember 2023 gekauft werden – ganze zwei Monate später also. Läuft es mit dem Galaxy S24 FE in diesem Jahr ähnlich? Laut ETNews soll das neue Galaxy S24 FE wieder im Oktober enthüllt werden.



Demnach soll Samsung die Präsentation des Galaxy S24 FE genau ein Jahr nach dem Galaxy S23 FE im Oktober 2024 planen. Laut der Quelle soll das Handy zu dem Zeitpunkt aber weltweit auf den Markt kommen. Könnte also bedeuten, dass ihr in diesem Jahr nicht so lange warten müsst.



Ein früherer Verkaufsstart würde absolut Sinn machen, denn im Januar 2025 stehen die neuen Galaxy-S25-Smartphones vor der Tür. Ähnlich war es schon beim Galaxy S23 FE in Deutschland. Das Handy kam auf den Markt und einige Wochen später waren schon die Galaxy-S24-Smartphones da. Man kann also nur hoffen, dass Samsung in diesem Jahr nicht so lange wartet, besonders weil das Handy so vielversprechend wirkt.

Anzeige

Lesetipp Neues Samsung Galaxy S24 wird viel besser als erwartet

Samsung Galaxy A16 kommt auch

Das Galaxy A15 ist aktuell das beliebteste Samsung-Handy der Welt. ETNews gibt nun an, dass der Nachfolger, das Galaxy A16, im Dezember vorgestellt werden und auf den Markt kommen soll.



Es handelt sich dabei um ein solides Einsteiger-Smartphone, das auch gerne bei Discountern wie Aldi verkauft wird. Mit kleinen Upgrades könnte es im kommenden Jahr wieder das beliebteste Samsung-Handy werden. Besonders wenn der Preis so attraktiv ausfällt wie beim Galaxy A15 (bei Aldi anschauen). Sobald weitere Details dazu auftauchen, werden wir euch informieren.