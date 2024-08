Samsung haucht altem Handy mit Software-Update neues Leben ein

Samsung versorgt seine älteren Smartphones für vier Jahre mit Software-Updates. Viele bekannte Modelle sind deswegen schon rausgeflogen und werden nicht mehr aktualisiert. Das Galaxy Note 20 steht gerade an diesem Scheideweg. Samsung hat dem alten Handy das aktuellste Software-Update spendiert und damit wohl zum letzten Mal neues Leben eingehaucht.

Samsung Galaxy Note 20 erhält August-Update

Samsung hat das Galaxy Note 20 und Note 20 Ultra im August 2020 auf den Markt gebracht. Seitdem sind vier Jahre vergangen und damit läuft das Update-Versprechen von damals offiziell aus. Aktuell erhalten die Note-20-Modelle das aktuelle August-Update in ersten Ländern wie den USA (Quelle: SamMobile). Danach ist die Zukunft der letzten echten Note-Smartphones ungeklärt.



Aktuell wirkt es so, als ob Samsung die letzten Note-Smartphones schnell abwickeln möchte. Das Juli-Update wurde nämlich erst Anfang August veröffentlicht. Schon damals war unklar, ob es das August-Update noch geben wird. Nun kurze Zeit später kam nun doch noch ein neues und vermutlich letztes Update. Mit der neuen Version werden 50 Sicherheitslücken geschlossen.



Es kommt immer darauf an, wie genau Samsung zählt. Ein September-Update wäre noch möglich, doch spätestens dann ist Schluss – außer es kommt zu einer kritischen Sicherheitslücke. Samsung hat bereits in der Vergangenheit auch komplett abgeschriebene Handys noch einmal aktualisiert, weil viele die Geräte noch verwendet haben. Das wäre hier theoretisch auch möglich. Wir behalten die Entwicklung für euch im Blick.

Anzeige

Das Samsung Galaxy S24 Ultra hat den Platz der Note-Smartphones übernommen:

Samsung Galaxy S24 Ultra (256 GB) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.08.2024 10:24 Uhr

Viele Samsung-Smartphones erhalten August-Update

Der Rollout des August-Updates für die Galaxy-Handys läuft auf Hochtouren. Begonnen hatte alles mit den Galaxy-S24-Smartphones. Dort jedoch mit einer Enttäuschung, denn das erhoffte Kamera-Update mit One UI 6.1.1 war nicht enthalten. Deshalb kann auch der Beta-Test von Android 15 und One UI 7 noch nicht starten. Danach folgten die Galaxy-S22-Smartphones. Wenn ihr ein aktuelleres Handy besitzt, werdet ihr in naher Zukunft das August-Update erhalten.

Anzeige

Samsung-Handy ganz einfach schneller machen Abonniere uns

auf YouTube

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.