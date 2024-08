Besitzer des Galaxy S21 können sich freuen: Samsung verteilt brandneues Software-Update

Wenn ihr heute noch ein Galaxy S21, S21 Plus oder S21 Ultra verwendet, dann könnt ihr euch freuen. Samsung spendiert den älteren Top-Smartphones aktuell ein brandneues Software-Update. Damit werden die Handys auf den neuesten Stand gebracht. Ein riesiges Software-Upgrade lässt hingegen auf sich warten.

Samsung verteilt August-Update für Galaxy-S21-Modelle

Auch wenn die Galaxy-S21-Smartphones schon einige Jahre auf dem Buckel haben, ausgemustert sind sie noch lange nicht. Samsung hat damals mit diesen Modellen die fünfjährige Update-Garantie eingeführt, sodass Käuferinnen und Käufer ihre Geräte sehr lange verwenden können. Das alles zahlt sich jetzt aus, denn auch nach so langer Zeit erhalten die Handys das aktuellste Software-Update von Samsung (Quelle: SamMobile).



Wenn ihr das August-Update installiert, dann ist euer Galaxy S21, S21 Plus oder S21 Ultra wieder auf dem neuesten Stand und sicher. Zunächst verteilt Samsung das Update in Vietnam. Tauchen dort keine Fehler auf, werden weitere Regionen mit dem Software-Update versorgt. Samsung schließt damit insgesamt 50 Sicherheitslücken.



Wenn euch die neue Software als Update angeboten wird, solltet ihr sie installieren. Nicht nur Besitzer des Galaxy S21 werden aktuell damit versorgt, sondern auch viele Galaxy-Handys. Checkt also einfach mal, ob für euer Modell ein August-Update zur Verfügung steht.

Samsung Galaxy S21 wird auch Android 15 erhalten

Wenn ihr jetzt schon mit Android 15 gerechnet habt, dann muss ich euch noch etwas vertrösten. Aktuell hat Samsung noch nicht einmal mit dem Beta-Test für die Galaxy-S24-Smartphones begonnen. Eigentlich sollte der Test schon lange laufen. Entsprechend bekommt auch das Galaxy S21 noch nicht die nächste Android-Version. Nicht einmal Google nutzt diese auf den Pixel-9-Handys zum Start. Sobald sich da etwas tut, werden wir euch informieren.



