Smartphones von bekanntem China-Hersteller schon wieder aus Deutschland verbannt

Eigentlich konnte OnePlus aufatmen, denn der Patentstreit mit Nokia war seit Beginn des Jahres beigelegt und die Smartphones konnten in Deutschland verkauft werden. Jetzt sind die Handys aber erneut verschwunden. Dieses Mal hat ein anderer Patentstreit dafür gesorgt, dass ihr die Smartphones nicht mehr direkt bei OnePlus kaufen könnt.

Wenn ihr euch ein OnePlus-Smartphone kaufen wollt, dann könnt ihr das direkt beim Hersteller nicht mehr machen. Dort sind die Handys nämlich erneut aus dem Onlineshop verschwunden. Laut Allround-PC liegt es dieses Mal an einem Patentstreit mit InterDigital. Es geht, wie schon bei Nokia, um 5G-Patente. OnePlus hat sich bereits dazu geäußert:

OnePlus places high value on intellectual property rights and fair access to standard essential patents, which is essential for driving innovation in the industry. We will continue to negotiate with InterDigital and wish to solve this matter in an amicable way. Meanwhile, our commitment in Europe remains unchanged and we will continue to provide excellent products and services to our users.

OnePlus