Revolutionäre PlayStation-Idee: Sony will Knopf, der eure Fehler ausbügelt

Dieses PlayStation-Patent könnte wesentlich verändern, wie ihr zockt – zumindest Singleplayer-Games. Sony denkt darüber nach, ein Feature einzuführen, das euch beim Spielen die Zeit zurückdrehen lässt, damit ihr kleine und große Ausrutscher korrigieren könnt.

PlayStation will Rewind-Patent

Sony bemüht sich um ein Patent, das beim Zocken so einiges gerade rücken könnte – es handelt sich um einen Controller-Button oder eine Button-Kombination, die es Spielern ermöglichen würde, in Spielen nach Belieben zurückzuspulen und somit Fehler ungeschehen zu machen.

Besonders aufsehenerregend ist bei dem Patent die Tatsache, dass es sich um ein universell-einsetzbares Feature handeln soll – also zumindest in der Theorie in allen möglichen Spielen Anwendung finden könnte.

Mit der Funktion sollen Spieler beim Zocken selbst sogenannte Bookmarks anlegen können, zu denen sie im Fall der Fälle zurückspringen können – dies könnte beispielsweise lange Boss-Fights deutlich einfacher gestalten. Wie beim Abspielen einer CD könnten Spieler hiermit das Gameplay anhalten und solange zurückspulen, bis sie an dem gewünschten Punkt angelangt wären. (Quelle:

Während das Feature ganz besonders in kniffligen Singleplayer-Games Verwendung finden könnte, wäre es in Online-Multiplayer-Games dagegen selbstverständlich nicht verfügbar, da somit der Wettkampf stark beeinträchtigt werden würde. (Quelle: Patentscope)

Erblickt PlayStation-Patent jemals das Licht der Welt?

Sony hat das Patent bereits im April 2023 eingereicht, doch es wurde erst am 31. Oktober 2024 öffentlich gemacht. Der Antrag als solcher bedeutet allerdings noch nicht, dass dem Patent stattgegeben wird – und selbst falls dies geschehen sollte, hat Sony noch keinerlei Versprechen gemacht, die Idee tatsächlich in einem zukünftigen Controller umzusetzen.

Wer sich aber schon einmal an einem gnadenlos-schwierigen Spiel die Zähne ausgebissen hat und sich über eine schnelle Hilfe gefreut hätte, kann immerhin darauf hoffen, dass Sony das ambitionierte Patent weiterentwickeln wird.

