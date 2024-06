RPG-Kracher um 60 Prozent reduziert: Dieser Klassiker gehört auf jede Switch

Im Nintendo-Switch-Store könnt ihr euch jetzt eines der beliebtesten RPGs aller Zeiten mit einem satten Rabatt von 60 Prozent sichern – doch der Deal für The Elder Scrolls 5: Skyrim gilt nur noch für kurze Zeit.

The Elder Scrolls 5: Skyrim ist eines der wenigen Spiele, die jeder einmal ausprobiert haben sollte – Bethesdas Fantasy-RPG zählt auch 13 Jahre nach seinem Release nicht ohne Grund zu den beliebtesten Spielen aller Zeiten. Auch auf der Nintendo Switch könnt ihr das monumentale Spiel zocken und aktuell beim Kauf sogar 60 Prozent sparen.

Anzeige

The Elder Scrolls 5: Skyrim auf der Nintendo Switch im Angebot

In Skyrim begebt ihr euch in der Provinz Himmelsrand auf ein Abenteuer von gigantischen Ausmaßen. Ihr seid das Drachenblut, das dazu bestimmt ist, Alduin den Weltenfresser zu töten. Auf eurer schicksalshaften Reise durch die abwechslungsreiche Fantasy-Welt müsst ihr euch zahlreichen Gefahren stellen, Drachen besiegen, könnt Gilden beitreten und euren Charakter ganz nach euren Vorstellungen weiterentwickeln.

Schaut euch hier den Trailer für die Nintendo-Switch-Version von The Elder Scrolls 5: Skyrim an:

Skyrim für Switch - Trailer

Mit einer Metacritic-Wertung von 84 kann sich die Nintendo-Switch-Version von The Elder Scrolls 5: Skyrim mehr als sehen lassen. Das gefeierte und vielfach ausgezeichnete Fantasy-RPG könnt ihr euch jetzt im Nintendo-eShop in der Standard Edition für nur 23,99 Euro statt 59,99 Euro schnappen. Auch das Anniversary-Edition-Paket ist um 60 Prozent reduziert und kostet derzeit 27,99 Euro statt 69,99 Euro. Der Rabatt läuft noch bis zum 23. Juni 2024 (im Nintendo-Switch-Store ansehen).

Anzeige

Switch-Bestseller: Starke Rabatte im Nintendo-eShop

Mit dem 60-Prozent-Rabatt kehrt Skyrim derzeit in die Nintendo-Bestseller zurück, auch wenn es noch nicht für einen Platz in den Top 10 reicht. Das liegt sicherlich auch daran, dass derzeit im Nintendo-eShop so manches Highlight im Preis reduziert ist – darunter Hogwarts Legacy, Lego City Undercover und Civilization 6. (Quelle: Nintendo)

Anzeige

Lust auf echte Switch-Geheimtipps? Diese 14 Spiele solltet ihr einmal ausprobieren:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.