Bethesda lässt Fallout-Lieblinge abblitzen – aus gutem Grund

Mit ihren postapokalyptischen RPGs fesselt die Fallout-Reihe Spieler bereits seit 27 Jahren – doch trotz ihres mittlerweile hohen Alters will Bethesda die Original-Spiele leider nicht noch einmal anfassen.

Erfolgreiche Games bekommen heutzutage schon oft nach wenigen Jahren ein Remaster oder sogar ein Remake spendiert – die Fallout-Reihe hat sich diesem Trend jedoch bislang verwehrt. Obwohl die ersten beiden Spiele 1997 und 1998 erschienen sind und mit großen Power-Armor-Schritten auf ihr 30-jähriges Jubiläum zugehen, peilt Bethesda auch in näherer Zukunft keine Frischzellenkur für die RPGs an.

Anzeige

Fallout: Kein Remake oder Remaster geplant

In einem Interview mit dem YouTuber MrMattyPlays hat sich Bethesda-Boss Todd Howard zur Zukunft der Fallout-Reihe geäußert – und den Traum vieler RPG-Fans zu Grabe getragen. Für die Spiele aus den 90ern und von Anfang der 2000er seien weder Remakes noch Ports auf Konsolen geplant. Bethesda lege Wert darauf, dass sie weiterhin in ihrem Originalzustand mit Maus und Tastatur spielbar seien.

Howard wolle nicht, dass Games wie Fallout und Fallout 2 im Nachhinein modernisiert würden – die Endzeit-Rollenspiele seien Produkte ihrer Zeit, was einen großen Teil ihres Charmes ausmachen würde.

Anzeige

Schaut euch das Interview auf YouTube an:

(Quelle: MrMattyPlays, YouTube)

Anzeige

Fallout-Fans übernehmen die Arbeit – greift Bethesda ein?

So manche Spieler wünschen sich, dass Bethesda den Original-Fallout-Games einen neuen Anstrich verpasst – einige sogar so sehr, dass sie ihren Traum einfach selbst in die Hand nehmen. Kürzlich haben Fans bekannt gegeben, dass sie an einem Remake von Fallout 2 in der Engine von Fallout 4 arbeiten.

Allerdings bleibt die Frage aktuell noch offen, ob Bethesda das Fan-Projekt einfach so durchwinken wird. Schließlich haben Gaming-Publisher in der Vergangenheit schon bei deutlich geringeren Urheberrechtsverletzungen ihre Rechtsabteilungen von der Leine gelassen.

In unserem Video zeigen wir euch die bewegte Geschichte von Fallout – von den Ursprüngen bis hin zu Fallout 76:

Vom Topdown-RPG zum Online-Shooter: Die Geschichte der Fallout-Spiele

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.