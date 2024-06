Nintendos Mega-Erfolg wird fortgesetzt: 2026 geht’s endlich weiter!

Der Super Mario Bros. Film war für Nintendo ein echter Glücksgriff. Nach diesem Erfolg war es nur eine Frage der Zeit, bis erste Infos zum zweiten Teil veröffentlicht werden. Nun macht Nintendo endlich Nägel mit Köpfen und verrät, wann die Fortsetzung in den Kinos starten soll.

Nintendo verrät Starttermin des zweiten Super Mario Bros.

Mit dem Super Mario Bros. Film hat es Nintendo geschafft, einen der lukrativsten Filme des Kinojahres 2023 abzuliefern. Marios Reise durchs Pilzkönigreich, bei der er versucht, seinen Bruder Luigi aus den Fängen von Bowser zu befreien, begeisterte Jung und Alt.

Anzeige

Dass ein zweiter Teil in Planung ist, wissen wir bereits seit ein paar Monaten. Doch jetzt hat Nintendo im Rahmen einer offiziellen Pressemitteilung noch einmal mit der Sprache herausgerückt, wann dieser in den Kinos anlaufen soll. In Japan peilt Nintendo aktuell eine Veröffentlichung am 24. April 2026 an.

Viele Regionen im Rest der Welt können sich den neuen Mario-Streifen jedoch schon etwas früher zu Gemüte führen. Nintendo lässt durchblicken, dass der Film in vielen Ländern bereits am 3. April 2026 in die Kinos kommen soll – darunter auch in den USA. Wahrscheinlich wird Super Mario Bros. 2 in Deutschland ebenfalls an diesem Tag starten – vielleicht sogar noch einen Tag früher. Schließlich starten hierzulande die meisten Filme traditionsgemäß an einem Donnerstag, mit einer Vorpremiere am Mittwoch.

Anzeige

Nintendo hat auch bei den Stimmen des Animationsfilms ein gutes Händchen bewiesen – sowohl für die englische als auch die deutsche Synchronisation:

Passen die Stimmen im Super Mario Bros. Film? Abonniere uns

auf YouTube

So viel Geld hat Nintendo mit dem Mario-Film verdient

Für Nintendo, das Animationsstudio und die Verleiher dürfte sich der Mario-Film auf jeden Fall genau so gelohnt haben wie für die Kinobetreiber. Stolze 1,36 Milliarden US-Dollar soll der Film an den weltweiten Kinokassen eingespielt haben (Quelle: Box Office Mojo).

Anzeige

Doch das ist bei Weitem nicht alles. Der Film dürfte auch den Verkauf von Merch-Artikeln angekurbelt haben und bei den Streaming-Anbietern in der Zweitverwertung nochmal ordentlich Geld abwerfen. Dass Nintendo sich also dazu entschieden hat, dem Film eine Fortsetzung zu spendieren, dürfte niemanden überraschen.

Der Super Mario BROS. Film [Blu-ray] Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.06.2024 13:35 Uhr

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.