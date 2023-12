Elden Ring | Claymore finden und Werte des Großschwerts

Wenn ihr das Claymore schon gerne in vorherigen From-Software-Spielen genutzt habt, dann wird es euch in Elden Ring ebenfalls gute Dienste erweisen. Eine sehr gute Nachricht für Fans des Großschwerts: Ihr findet es sehr früh in einem einfachen Gebiet. In unserem Artikel führen wir euch zum Fundort des Claymore. Wenn ihr keine Lust zu lesen habt, dann schaut euch einfach das folgende Video an.

Die Werte des Claymore

Das Claymore ist ein Großschwert und verfügt über die folgenden wichtigsten Rohwerte:

Körperlicher Angriff 138 + 50

Kritischer Schaden 100

Körperliche Abwehr 50

Andere Resistenzen 35

Skalierung mit Stärke D und Geschicklichkeit D

Vorausgesetzte Attribute Stärke 16 und Geschicklichkeit 13

Wenn ihr die Affinität ändert und das Claymore mit Schmiedesteinen verbessert, dann könnt ihr die Skalierung noch mehr in die Richtung treiben, die zu eurem Charakter passt. Gefallen euch die Werte, dann führen wir euch direkt zum Fundort des Claymore.

Fundort des Claymore

Wenn ihr Elden Ring startet, werdet ihr zum Schloss Sturmschleier geleitet. Ihr könnt dann das Pferd freischalten und damit die Gegend frei erkunden. Wir empfehlen euch zunächst in den Süden der Karte zu reisen. Die Halbinsel der Tränen, die ihr dort findet, ist am einfachsten für den Einstieg in Elden Ring – und hier werdet ihr auch das Claymore finden. Die folgende Karte markiert den genauen Fundort.

Das Claymore in Elden Ring verursacht einen körperlichen Schaden von 138 + 50. Auf dieser Karte seht ihr den genauen Fundort.

Begebt euch zum eingezeichneten Schloss Morne. Sobald ihr es betretet, findet ihr euch auf einem Hof mit vielen Gegnern, die ein flammendes Schwert auf dem Berg anbeten, wieder. Entweder ihr besiegt alle oder ihr schleicht euch rechts an ihnen vorbei. Oben angekommen lauft rechts weiter und dann in die Tür rechts. In diesem Raum befindet sich das Claymore. Solltet ihr Probleme haben, das Großschwert zu finden, dann schaut euch das Video oben im Artikel an.