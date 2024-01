Elden Ring: Fans finden stichfesten Hinweis auf DLC – Release wohl sehr bald

Falls ihr auf das kommende DLC von Elden Ring wartet, haben Dataminer eine frohe Kunde für euch: Auf Steam wurde wohl zum ersten Mal seit Release ein neuer Inhalt für Elden Ring von From Software hochgeladen. Steht Shadow of the Erdtree kurz vor dem Release?

Stichfester Hinweis auf Steam zu Elden Ring: Shadow of the Erdtree

Auf Resetera haben Elden-Ring-Fans eine sehr interessante Entdeckung gemacht: From Software hat in der DLC-Sektion für Elden Ring einen neuen Inhalt hinzugefügt, unter dem Namen „Unknown App 2778580“ (Quelle: SteamDB). Seit dem Release des Spiels ist es das erste Mal, dass hier ein neuer Inhalt hinzugefügt wurde – es muss sich also sehr wahrscheinlich um Shadow of the Erdtree handeln.

Der Konsens auf Resetera und Reddit ist, dass Elden Ring: Shadow of the Erdtree demzufolge sehr bald erscheinen muss – wahrscheinlich schon im Februar (Quelle: Reddit):

„Das ist sehr vielversprechend, denn FromSoft mag es, wenn nur eine sehr kurze Zeit zwischen Gameplay-Trailer und Release-Zeitraum ist.“ – TheLastDesperado „Ich meine, jetzt ist der 25. Februar wirklich direkt um die Ecke. Zweijähriges Jubiläum.“ – Lyonado

Elden Ring ist am 25. Februar 2022 erschienen. Lyonado hat also recht damit, dass der Dark-Souls-Nachfolger an diesem Tag genau zwei Jahre alt wird. Ein Release würde sich demnach Ende Februar lohnen, wenngleich Entwickler und Publisher sich oft nicht an solche günstigen Daten halten können – aus unterschiedlichsten Gründen. Fakt ist aber, dass der neue DLC-Eintrag auf Steam am 16. Januar 2024 erstellt wurde und konstant mit Updates versehen wird. Höchstwahrscheinlich wird also die Steam-Seite des neuen Inhalts gerade erstellt und bearbeitet.

Wenn es sich um Shadow of the Erdtree handelt, was doch recht wahrscheinlich erscheint, so wird es vermutlich bald neue Informationen regnen. Vielleicht sehen wir dann auch einen Trailer. Ob gleich der Release im Februar oder März wartet, steht aber noch nicht fest.

