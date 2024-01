Ubisoft verramscht solide GTA-Alternative auf Steam für 8,99 Euro

Rabattierte Spiele auf Steam, wohin man auch blickt! Auch Ubisofts schwingt den Rabatthammer und trifft damit die hauseigene GTA-Alternative Watch Dogs: Legion. Das erst im letzten Jahr auf Steam veröffentlichte Open-World-Abenteuer könnt ihr euch gerade für 8,99 Euro sichern – aber das Angebot gilt nicht mehr lange!

Watch Dogs: Legion im Steam-Sale

Die Menge an Spielen, die auf Steam zum Vollpreis über die digitale Ladentheke gehen, dürfte denkbar gering sein. In Valves Online-Shop ist quasi jeden Tag Schlussverkauf – etliche Games und DLC sind vergünstigt erhältlich, hier findet jeder das passende Spiel zum kleinen Preis für sich.

Wer Lust auf eine solide GTA-Alternative hat, kann etwa gerade bei Watch Dogs: Legion zuschlagen. Ubisofts Open-World-Hacker-Abenteuer kostet normalerweise 59,99 Euro, ist jedoch bis zum 15. Januar auf 8,99 Euro reduziert.

Im Spiel seid ihr einer dystopischen Zukunftsversion von London unterwegs, baut eine Widerstandsgruppe auf und versucht, nach und nach London aus den Klauen des aktuellen Regimes zu befreien. Wirklich viel gibt die Geschichte aber nicht her, sie bietet euch lediglich einen Rahmen für die zahlreichen Aktivitäten, die es in der offenen Spielwelt zu entdecken gibt.

So spielt sich Watch Dogs: Legion:

Für wen lohnt sich Watch Dogs: Legion?

Ein absolutes Must-have ist Watch Dogs: Legion nicht. Die aktuelle Ausgabe des Hacker-Franchise eignet sich aber für alle, die auf der Suche nach einem weitläufigen Open-World-Spiel sind, in dem sie nach Feierabend einfach ein paar Stunden Spaß haben können.

Für spielerische Abwechslung sorgt ein ganz besonderes Feature: Denn ihr könnt effektiv jeden NPC in der Spielwelt für eure Widerstandsgruppe rekrutieren. Alle Charaktere haben unterschiedliche Vor- und Nachteile. Während ein Bauarbeiter etwa problemlos eine Transportdrohne herbeirufen und sich auf normalerweise abgesperrten Baustellen herumtreiben darf, ist ein Attentäter mit einem deutlich tödlicheren Arsenal ausgestattet und hat sogar Zugriff auf schallgedämpfte Waffen. Wie ihr die Vielzahl an Missionen angehen wollt, liegt also ganz bei euch.

Seid ihr nur an der Hauptgeschichte interessiert, seid ihr in knapp 20 Stunden mit Watch Dogs: Legion durch. Wollt ihr hingegen alles sehen und jede Aufgabe abschließen, die die Spielwelt zu bieten hat, könnt ihr rund 40 Spielstunden einplanen.

Watch Dogs: Legion ist noch bis zum 15. Januar für 8,99 Euro bei Steam im Angebot.

Ihr seid euch noch nicht ganz sicher, ob Watch Dogs: Legion das richtige für euch ist? Dann hilft das Lesen unseres Tests vielleicht bei der Entscheidungsfindung:

