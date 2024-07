Die beste Dock-Alternative für die Nintendo Switch

Die originale Docking-Station der Nintendo Switch ist groß, klobig, teuer und vor allem für Reisen unhandlich. Ich zeige euch hier meine beste Dock-Alternative, die ich bislang finden konnte. Und ja, meine Switch funktioniert seit Monaten einwandfrei mit dem Dock.

Meine Dock-Alternative für die Nintendo Switch

Falls ihr eine günstige und funktionierende Dock-Alternative für die Nintendo Switch sucht, schaut euch das Mini-Dock von Hagabis an. Das Dock ist mit der Nintendo Switch kompatibel. Ich habe es jetzt 8 Monate sowohl mit der originalen Switch als auch mit der OLED-Variante getestet und es funktioniert einwandfrei:

Nintendo Switch - Dock - Typ C mit HDMI USB 3.0 und USB-C (kompatibel) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.07.2024 13:34 Uhr

Die graue und weiße Variante kostet jeweils rund 20 Euro.

Die blau-rote Variante, wie im Bild oben gezeigt, kostet rund 23 Euro.

Das Mini-Dock ist damit rund 60 Euro günstiger als das originale Switch-Dock von Nintendo.

Das kleine Dock wird einfach per USB-C mit dem USB-Port der Switch verbunden. An der Front des Docks steht ihr dann 3 Anschlüsse:

In die mittlere Buchse steht ihr das HDMI-Kabel des Fernsehgeräts. Rechts davon seht ihr den kleinen USB-Typ-C-Anschluss, worin das Kabel des originalen Switch-Netzteils gesteckt wird. Links gibt es noch einen regulären USB-3.0-Typ-A-Anschluss, in den ihr beispielsweise einen kabelgebundenen Controller stecken könnt.

Achtung: Grundsätzlich solltet ihr zu jedem alternativen Dock nur das originale Ladegerät nutzen, das mit eurer Nintendo Switch geliefert wurde. Alternative Ladegeräte und Docks von Drittherstellern haben in der Vergangenheit schon einige Konsolen zerstört. Das oben gezeigte Dock funktioniert mit dem Original-Ladegerät von Nintendo bei mir zuverlässig.

Nintendo Dock: Wegen dieser Fehler wurden Switch-Konsolen zerstört (Bricking)

Früher wurden in Online-Shops wie Amazon alternative Docks und auch Netzteile für die Nintendo Switch angeboten, die mittlerweile einige Konsolen zerstört haben. Dies sind die zwei wichtigsten Gründe dafür:

Fehler 1: Dies geschieht vor allem dann, wenn dem M92T36M-PD-Chip der Switch mehr als 6 Volt Spannung zugeführt wird. Und das wiederum passiert, weil in den alternativen Docks beziehungsweise Ladegeräten anscheinend aus Kostengründen keine dedizierten Power-Delivery-Controller eingebaut sind.

Dies geschieht vor allem dann, wenn dem M92T36M-PD-Chip der Switch mehr als 6 Volt Spannung zugeführt wird. Und das wiederum passiert, weil in den alternativen Docks beziehungsweise Ladegeräten anscheinend aus Kostengründen keine dedizierten Power-Delivery-Controller eingebaut sind. Fehler 2 : Der zweite Grund sind USB-Typ-C-Verbindungen schlechter Qualität. Denn damit sich die Nintendo Switch in das originale Dock einfach hineinschieben und herausziehen lässt, hat Nintendo einen USB-Connector entworfen, der etwas schlanker als der Standard ist . Hersteller von Drittanbieter-Docks können das aber nur schwer nachbauen, da sie hierfür keine Spezifikationen haben. Durch die veränderte/geschätzte neue Größe des Connectors können dann die falschen PINs angesprochen werden, wodurch die Switch letztlich unbrauchbar wird (Brick).

: Der zweite Grund sind USB-Typ-C-Verbindungen schlechter Qualität. Denn damit sich die Nintendo Switch in das originale Dock einfach hineinschieben und herausziehen lässt, hat Nintendo einen USB-Connector entworfen, . Hersteller von Drittanbieter-Docks können das aber nur schwer nachbauen, da sie hierfür keine Spezifikationen haben. Durch die veränderte/geschätzte neue Größe des Connectors können dann die falschen PINs angesprochen werden, wodurch die Switch letztlich unbrauchbar wird (Brick). Fehler 3: Nintendo nutzt für den USB-Anschluss der Switch eine unübliche Sub-Spezifikation von DisplayPort namens „MyDP“. Auch bei der Stromzufuhr hält sich Nintendo nicht an die üblichen Protokolle. Wenn Dock-Hersteller diese Punkte nicht berücksichtigen, kann das langfristig zu Problemen und Fehlern führen.

Quelle: Reddit

Der YouTube-Kanal „WULFFS DEN“ hat das Problem mit Drittanbieter-Docks für die Nintendo Switch in seinem Video gut zusammengefasst (Englisch):

Meine Erfahrung mit dem Nintendo-Switch-Dock von Hagabis

Mittlerweile nutze ich das Nintendo-Switch-Dock von Hagabis schon 8 Monate an einer originalen und OLED-Switch (zusammen mit dem Original-Switch-Netzteil). Ich hatte bislang keine Probleme und kann am Bildschirm auch keinen Unterschied zum originalen Dock feststellen, bis auf den günstigeren Preis und die kleinere Größe. Auch die vielen guten Kundenerfahrungen auf Amazon zeigen ein klares Bild: Das Dock funktioniert zuverlässig.

Zwar steht die Switch nun nicht mehr so anmutig wie im originalen Dock aufrecht, sondern liegt flach auf dem Tisch, aber dafür passt das Mini-Dock in fast jede Tasche und ich kann meine Switch schnell an jedem Hotel-Fernseher anschließen.

