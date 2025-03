Die besten Switch-Spiele: Top 10 der aktuellen Titel

Seit Release im Jahr 2017 sind auf Nintendo Switch tausende Spiele erschienen. Welches aktuell die Top 10 der lohnendsten Titel sind, erfahrt ihr hier.

Beste Switch-Games: So setzt sich unsere Top 10 zusammen

Die Nintendo Switch überzeugt vor allem mit ihrer Auswahl an großartigen Exklusivtiteln und vielen Indie-Perlen für unterwegs. Damit wir euch nicht nur bekannten Pflichttitel wie Mario Kart 8 Deluxe, Super Smash Bros. Ultimate oder Super Mario Odyssey empfehlen, haben wir uns bei unserer Top 10 auf aktuelle Titel fokussiert, die frühestens 2022 erschienen sind. Dabei haben wir zuerst 3 Spiele, die frei nach unserer eigenen Empfehlungen ausgewählt sind. Danach folgen die 10 Plätze nach der Switch-Wertung von Metacritic. Dabei haben wir nur Spiele inkludiert, die mindestens gesamt 20 Wertungen von Fachmedien und mehr als 100 User-Bewertungen hatten, um Ausreißer herauszufiltern.

Erfahrt im folgenden Video, wie ihr das Meiste aus eurer Switch herausholt:

Top 3 Empfehlungen der GIGA-Redaktion (ab 2022)

Kirby und das vergessene Land (Metascore 85)

Kirby und das vergessene Land ist der erste 3D-Plattformer der Hauptreihe und strotzt nur so vor neuen Ideen. Der typische Upbeat-Soundtrack in neuer Qualität, die niedlichen, bunten Wesen in einer wunderschönen, aber postapokalyptische Welt zaubert dazu eine ganz besondere Stimmung auf den Bildschirm.

Kirby und das vergessene Land - [Nintendo Switch] Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.03.2025 15:41 Uhr

Kirby und das vergessene Land | Erster Gameplay-Trailer

Bayonetta 3 (Metascore 86)

Was hat den ersten beiden Teilen der abgedrehten „Hack and Slays“ um die titelgebende Hexe Bayonetta gefehlt? Richtig: Kaiju-Kämpfe. Natürlich bietet Bayonetta 3 neben den riesigen Monsterkämpfen auch die herkömmliche bombastische Action, nur eben an jeder Stelle nochmal mit einer Portion mehr.

Bayonetta 3 - [Nintendo Switch] Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.03.2025 17:03 Uhr

Bayonetta 3 | Erster Gameplay-Trailer zeigt die Umbra-Hexe in Action

Tinykin (Metascore 87)

Wenn man Puzzle-Plattformer, die Pikmin-Formel mit ein bisschen Tony Hawk's Pro Skater vermischt, kommt dabei Tinykin raus. Ein entspanntes Sammelabenteuer, bei dem man als winziges Persönchen in einem von Insekten beheimateten Haus eine Schar an kleinen Wuselwesen kommandiert.

Tinykin: Release Date Announcement Trailer

Ihr möchtet noch mehr zur Nintendo Switch erfahren? In unserem Ratgeber verraten wir euch alles, was ihr über die Konsole wissen müsst:

Metacritic: Top 10 der besten Switch-Spiele (ab 2022)

Platz 10: Unicorn Overlord (Metascore 90)

„Unicorn Overlord“ ist ein taktisches Rollenspiel von Vanillaware („Dragon's Crown“, „Odin Sphere“). Ihr übernehmt die Rolle von Prinz Alain, der die Befreiungsarmee durch das Reich Fevrith führt, um die Nationen vom Zenoiranischen Reich zu befreien. Das Spiel kombiniert klassische taktische RPG-Elemente mit einem innovativen Echtzeit-Kampfsystem.

Unicorn Overlord (Nintendo Switch) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.03.2025 18:18 Uhr

Unicorn Overlord - Launch Trailer | PS5 & PS4 Games

Platz 9: Balatro (Metascore 90)

„Balatro“ ist ein von Poker inspiriertes Roguelike-Deckbuilding-Spiel. Ihr wählt Decks mit einzigartigen Karten und meistert Runden mit steigendem Schwierigkeitsgrad. Jokerkarten bieten zusätzliche Boni und beeinflussen die Strategie.

Balatro Special Edition Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.03.2025 18:18 Uhr

Balatro: Release-Trailer

Platz 8: Chained Echoes (Metascore 90)

„Chained Echoes“ ist ein von klassischen 16-Bit-Rollenspielen inspiriertes JRPG, welches zum größten Teil von einer Person stammt: Dem deutschen Entwickler Matthias Linda.

Platz 7: Persona 4 Golden (Metascore 90)

Die japanischen Persona-Rollenspiele starteten als Spin-off zur Shin-Megami-Tensei-Reihe und sind heute bekannter als ihre Ursprungsserie. Persona 4 erschien ursprünglich 2008 für die PlayStation 2 und gehört zu den bekanntesten und beliebtesten Teilen. Die erweiterte Golden-Version ist seit Anfang 2023 nun auch auf Switch erhältlich.

Persona 4: Golden | Ankündigung der PC-Version

Platz 6: Animal Well (Metascore 90)

„Animal Well“ ist ein surreales Pixel-Metroidvania, bei dem ihr als Blob ein dunkles und mysteriöses Labyrinth durchquert, welches mit allerlei ominösen Tieren gefüllt ist. Ihr müsst komplexe Rätsel lösen und mit ungewöhnlichen Upgrades voranschreiten.

ANIMAL WELL – Release Date Trailer – Nintendo Switch

Platz 5: Seas of Stars (Metascore 90)

Laut den Game-Awards 2023 das beste Indie-Spiel des Jahres. Schon vor dem Rollenspiel hat das kleine kanadische Entwicklerstudio „Sabotage Studios“ sich mit dem Metroidvania „The Messenger“ einen guten Ruf gemacht.

Sea of Stars Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.03.2025 17:08 Uhr

Sea of Stars: Launch-Trailer

Platz 4: Super Mario Bros. Wonder (Metascore 92)

Der neueste 2D-Teil der Super-Mario-Reihe hat nochmals gezeigt, dass Nintendo es weiterhin schafft, neue Ideen in altbekannte Konzepte zu verpacken. Bei jedem Level fragt man sich, was einen wohl jetzt noch erwarten kann und Mario schafft es immer wieder zu überraschen. Für viele der beste Mario-Teil seit Super Mario World für den Super Nintendo.

Super Mario Bros. Wonder - [Nintendo Switch] Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.03.2025 17:03 Uhr

Super Mario Bros. Wonder – offizieller Übersichts-Trailer

Platz 3: Metroid Prime Remastered (Metascore 94)

Mit Metroid Prime hat Retro Studios im Jahr 2002 bewiesen, dass die Metroidvania-Formel auch in 3D funktioniert. Das Remaster sieht über 20 Jahre nach Release des GameCube-Originals fantastisch aus, spielt sich weiterhin modern und lässt euch dabei die Wahl, welche Steuerung ihr nutzen wollte: Klassisch, moderne Shooter-Steuerung oder auch die aus Teil 3 bekannte Pointer-Steuerung wie damals auf der Wii.

Metroid Prime Remastered - [Nintendo Switch] Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.03.2025 19:12 Uhr

Metroid Prime Remastered: Launch Trailer

Platz 2: Persona 5 Royal (Metascore 94)

Die erweiterte Fassung vom preisgekrönten RPG ist gleich die zweite Erwähnung der Persona-Reihe in dieser Top 10. Nachdem der Protagonist Joker schon 2018 als erste DLC-Charakter in Super Smash Bros. Ultimate mitkämpfen durfte, können Switch-Fans seit Ende 2022 endlich auch das eigentliche Spiel dahinter selbst erleben.

Persona 5 Royal (Nintendo Switch) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.03.2025 19:33 Uhr

Persona 5 Royal | Der Trailer zur neuen Version des Spiels

Platz 1: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Metascore 96)

„Tears of the Kingdom“ ist eine direkte Fortsetzung zum Switch-Launchtitel „Breath of the Wild“ und genau wie dieses ein klares Meisterwerk der Videospielgeschichte.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - [Nintendo Switch] Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.03.2025 19:20 Uhr

Zelda: Tears of the Kingdom – Finaler Trailer

Die beliebtesten Nintendo-Switch-Games laut Amazon

Die Liste der beliebtesten Switch-Spiele von Amazon gibt die aktuelle Popularität von Switch-Spielen wieder. So sieht man, welche Klassiker sich nach wie vor verkaufen und ebenso, welche neuen Trends sich abbilden. Ein Blick auf die aktuelle Nintendo-Switch-Bestseller-Liste lohnt sich, vielleicht findet ihr ja so euer nächstes Lieblingsspiel:

