50 % Rabatt auf Steam: Wer bei dieser RPG-Trilogie nicht zuschlägt, ist selbst schuld

Auf Steam könnt ihr gerade ordentlich sparen. Eine beliebte und knallharte Rollenspieltrilogie gibt es auf der PC-Plattform gerade zum halben Preis. Doch seid gewarnt: Dark Souls ist alles andere als ein entspannter Spaziergang.

Dark Souls ist berühmt und berüchtigt. Die knallharten Rollenspiele vom Entwickler FromSoftware haben inzwischen sogar ein eigenes Genre geboren. Wenn euch die legendäre RPG-Trilogie noch auf dem PC fehlt, dann solltet ihr jetzt den Steam-Shop besuchen. Alle drei Spiele sind dort gerade um 50 Prozent reduziert. Das Angebot gilt noch bis zum 10. Oktober 2024.

Anzeige

Dark Souls Remastered

Dark Souls hat den Anfang gemacht. Das gefeierte Rollenspiel mit seiner hoffnungslosen Welt voller tödlicher Feinde ist ein Gaming-Meilenstein. Die Remastered-Version mit aufgehübschter Grafik gibt es auf Steam zum halben Preis. Anstatt 39,99 Euro müsst ihr nur 19,99 Euro zahlen. Mit dabei ist auch der DLC Artorias of the Abyss.

DARK SOULS™: REMASTERED QLOC

Dark Souls 2: Scholar of the First Sin

Dark Souls 2 schickt euch auf ein neues Abenteuer. Es gilt Bosse zu besiegen und Seelen zu farmen. Mit dem Director’s Cut unter dem Namen Scholar of the First Sin wurde das Spiel nochmal gründlich überarbeitet und die Platzierung vieler Feinde verändert. Wie schon beim Vorgänger könnt ihr gerade für 19,99 Euro anstatt 39,99 Euro zuschlagen. Die drei DLCs sind ebenfalls in dieser Version enthalten.

Anzeige

DARK SOULS™ II: Scholar of the First Sin FromSoftware, Inc.

Dark Souls 3

Dark Souls 3 ist der spektakuläre Abschluss der RPG-Trilogie. Die Welt ist wieder düster und hinter jeder Ecke wartet der virtuelle Tod. Das Spiel bietet darüber hinaus die schönste Grafik und das flüssigste Gameplay der Reihe. Dark Souls 3 ist allerdings auch teurer als die Vorgänger. Auf Steam müsst ihr 29,99 Euro anstelle von 59,99 Euro auf den Tisch legen. Auch die beiden DLC müssen extra gekauft werden. Die Erweiterungen sind aktuell ebenfalls um 50 Prozent reduziert. Die Deluxe Edition, die alles kombiniert, bekommt ihr gerade für 42,49 Euro.

Anzeige

DARK SOULS™ III FromSoftware, Inc.

Der Steam-Rabatt liefert die perfekte Gelegenheit für alle Gamer, die Dark Souls noch nachholen müssen. Alle drei Spiele sind außerdem sehr eigenständig. Ihr müsst also nicht von vorne beginnen, sondern könnt problemlos mit dem Spiel starten, das euch am meisten zusagt.