Nach Baldur’s Gate 3: Entwickler nennt Release-Zeitraum für neues RPG – rudert sofort zurück

Wann erscheint denn nun das nächste große Rollenspiel von Larian Studios? Chef-Entwickler von Baldur’s Gate 3 nennt euch eine Zahl – aber ihr solltet ihn nicht so ernst nehmen.

Larian Studios plant schon die nächsten großen RPGs

Dass Larian Studios nach dem immensen Erfolg mit Baldur’s Gate 3 weder an einem DLC noch einem vierten Teil arbeitet, hat einige Fans sicherlich enttäuscht. Doch Fakt ist, dass das hochgelobte Studio auf jeden Fall an etwas arbeitet: Und zwar an gleich zwei komplett neuen, großen Rollenspielen (Quelle: X), von denen eines ‘schon’ 2029 erscheinen könnte.

Anzeige

Während einer kürzlichen Videospiel-Preisverleihung in Malaysia hat Larian-Chef Swen Vincke in der Dankesrede erwähnt, das nächste Rollenspiel könne zwischen 2028 und 2029 auf den Markt purzeln. Kurz danach hat Vincke seine Worte in einem Interview mit IGN jedoch zurückgenommen: „Es war nur ein Scherz.“ (Quelle: IGN).

Ihr würdet gern mehr Spiele wie BG3 kennen? Wir verraten euch ein paar RPG-Alternativen:

5 Spiele wie Baldur's Gate 3 Abonniere uns

auf YouTube

Trotzdem: Etwa fünf Jahre Wartezeit sollten Fans einberechnen

Im selben Interview hat Swen Vincke noch einmal verdeutlicht, dass natürlich noch kein genaues Release-Datum genannt werden kann:

Ich weiß es nicht, wir veröffentlichen es, wenn es bereit ist. Es sind große Spiele und die brauchen Zeit, also nagelt uns nicht auf ein Datum fest. (Quelle: Swen Vincke zu IGN)

Anzeige

Obwohl es recht verständlich ist, dass Vincke noch keinen genauen Release-Zeitraum nennen möchte, sind fünf Jahre sicherlich gar keine schlechte Schätzung. Baldur’s Gate 3 wurde etwa 6 Jahre entwickelt, bevor es den vollen Release geschafft hat.

Anzeige

Allerdings konnten Fans drei Jahre lang erste Blicke auf das Spiel über den Early Access werfen. Demnach müssen Spiele womöglich nicht die ganzen 5 Jahre warten, bevor sie Genaueres zu Larian Studios neuen Projekten erfahren.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.