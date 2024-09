Skyrim-Ikone meldet sich: Schmerzliches Video von 88-Jähriger berührt Fans

Shirley Curry ist in der The-Elder-Scrolls-Community auch als „Skyrim-Oma“ bekannt. Die 88-jährige YouTuberin verabschiedet sich jetzt jedoch von Skyrim.

Shirley Curry wird keine Gaming-Videos mehr hochladen

Neun Jahre lang hat Shirley Curry die Skyrim-Community mit ihren Let’s Plays zu The Elder Scrolls 5 begleitet. Sie wird in der Community auch „Skyrim-Oma“ genannt und begrüßt ihre Zuschauer stets als „meine Enkelkinder“.

In einem neuen Vlog auf YouTube erklärt Curry, dass sie zukünftig keine Skyrim-Videos mehr hochladen wird – es mache ihr keinen Spaß mehr, sie sei erschöpft und es langweile sie. Die Community reagiert herzlich auf den Abschied, der allerdings kein kompletter ist; denn Vlogs wolle die 88-Jährige weiterhin sporadisch hochladen.

Im Vlog erklärt Shirley Curry, warum sie zukünftig keine Gaming-Videos mehr hochladen will:

„Das Ende einer Ära.“

Die Kommentare unter dem Video könnten nicht herzlicher sein. Curry berichtet in demselben Vlog auch, dass ihr eine Augen-OP bevorsteht und die Fans wünschen ihr bei der OP und auch bei allem anderen viel Glück.

Viele Fans bedanken sich bei Curry gleichfalls für all die Jahre, die sie ihre Skyrim-Videos hochgeladen hat. YouTube-Nutzer akhawi4108 etwa schreibt:

Das Ende einer Ära. Danke, dass du uns auf deine Reise durch Skyrim all die Jahre mitgenommen hast!

Shirley Curry hinterlässt etliche Skyrim-Let’s-Plays, die natürlich weiterhin auf YouTube verfügbar bleiben. Entwickler Bethesda hat bereits ihr Ebenbild eingescannt, damit sie in The Elder Scrolls 6 als NPC auftreten kann. Und eine Mod gibt es natürlich auch schon, mit der ihr sie als Follower in euer eigenes Spiel holen könnt (Quelle: Nexusmods).

Shirley Curry hat übrigens nicht nur Skyrim auf ihrem Kanal gespielt. Unter ihren Let’s Plays befinden sich auch so einige Horror-Games wie etwa Scorn oder Call of Cthulu.

