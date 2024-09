YouTube Premium viel teurer: Diese Streaming-Nutzer trifft es besonders hart

YouTube Premium wird in manchen Ländern teurer. Besonders hart trifft es die Schweiz, wo Kunden des Streaming-Dienstes über 40 Prozent mehr bezahlen sollen. Die neuen Tarife gelten für Neukunden ab sofort, Bestandskunden zahlen ab der übernächsten Abrechnung.

Preisschock: YouTube Premium deutlich teurer

Google dreht kräftig an der Preisschraube für sein Premium-Streaming. Besonders hart trifft es Nutzer in der Schweiz, die deutlich tiefer in die Tasche greifen müssen. Das Einzelabo steigt von 15,90 auf 17,90 Franken pro Monat. Noch drastischer fällt die Erhöhung beim Familienabo aus: Hier müssen Nutzer statt bisher 23,90 Franken künftig stolze 33,90 Franken pro Monat berappen. Das entspricht einem Aufschlag von satten 41,84 Prozent.

Auch in anderen europäischen Ländern wie Belgien, Irland und den Niederlanden steigen die Kosten für YouTube Premium. Allerdings fallen die Erhöhungen dort moderater aus (Quelle: Reddit). In Deutschland und Österreich bleiben die Preise offenbar vorerst stabil bei 12,99 Euro für Einzelnutzer und 23,99 Euro für Familien. Eine weitere Anpassung in naher Zukunft ist jedoch nicht ausgeschlossen.

Google begründet die Preiserhöhung mit Verbesserungen des Premium-Angebots und der angemessenen Vergütung von Kreativen. Konkrete Details zu den Verbesserungen nennt das Unternehmen allerdings nicht. Auch am Funktionsumfang von YouTube Premium ändert sich nichts: Nutzer erhalten weiterhin werbefreies Video-Streaming, Offline-Funktionen und Hintergrundwiedergabe.

Lohnt sich YouTube Premium noch?

Ob sich YouTube Premium trotz der massiven Preiserhöhung noch lohnt, muss jeder Nutzer für sich entscheiden. Für viele dürfte die neue Preisgestaltung aber ein Anlass sein, ihr Abo kritisch zu überdenken und sich nach günstigeren Alternativen umzusehen.

