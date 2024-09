Streamer werden: Alles, was ihr an Equipment braucht

Egal, ob Twitch oder Youtube: Ihr wollt Streamer werden, wisst aber so überhaupt nicht, was ihr für einen erfolgreichen Start benötigt? Wir zeigen euch hier technische Voraussetzungen für das Streaming und welche Hardware oder Software euch unterstützen.

Wichtige Hardware und anderes Equipment

Um auf Twitch oder YouTube problemlos streamen zu können, solltet ihr zwei technische Aspekte unbedingt beachten: Den Upload eures Internetanschlusses und die Leistung eures PCs, den ihr zum Streamen nutzen möchtet. Alternativ könnt ihr natürlich auch über Konsolen wie die PS5 oder Xbox Series X streamen.

Je nachdem, in welcher Auflösung bzw. Qualität ihr streamen möchtet, ändern sich die Anforderungen an eure Ausstattung. Für einen stabilen Upload gelten folgende Zahlen: Eine Auflösung von 720p benötigt ca. 3 Mbit (3.000 kbit) Upload und für einen Stream in Full HD (1080p) benötigt ihr einen Upload von ca. 6 Mbit (6.000 kbit).



Diese Zahlen variieren natürlich je nach Spiel und euren Qualitätsansprüchen. So benötigen Spiele wie Die Sims oder Anno weniger Upload für dieselbe Qualität als beispielsweise schnelle Ego-Shooter wie Apex Legends oder Call of Duty.

Neben eurer Uploadgeschwindigkeit ist auch die Leistungsfähigkeit eures Computers entscheidend. Wenn ihr keinen separaten Streaming-PC nutzt, dann muss euer Rechner sowohl das Spiel als auch den Stream verarbeiten. Das kann manche PCs schnell überfordern.



Auch hier gibt es eine Faustregel: Die Kernanzahl der CPU ist wichtiger als ihre eigentliche Geschwindigkeit. Das heißt, ein Intel i7 mit 8 Kernen wird euch bessere Dienste leisten als ein vermeintlich schnellerer Intel i5 mit lediglich 4 Kernen.



Genauso ist die benötigte CPU wiederum auch abhängig vom Spiel, welches ihr Streamen möchtet. Ein schnelles und actiongeladenes Multiplayer-Spiel benötigt mehr Ressourcen als ein ruhiges und entspanntes Einzelspielererlebnis.

Eine gute Grafikkarte ist ebenso wichtig, aber mehr für das Spiel, das ihr zockt und nicht so sehr für das Streamen an sich. Ist eure Grafikkarte zu schwach, dann wird sie das Spiel ohnehin entweder gar nicht abspielen oder in einer miesen Qualität wiedergeben. Die Grafik des Games sollte letztlich auch ansprechend aussehen.

Kamera und Mikrofon für Bild und Sound

Was ihr noch benötigt, ist natürlich eine Kamera, wenn ihr euch selbst im Stream mit Bild darstellen möchtet. Für den Start dürfte eine gewöhnliche Webcam ausreichen. Zu einem Bestseller hat sich die Logitech C920 entwickelt, die Aufnahmen in 1080p ermöglicht.



Habt ihr keine natürliche Lichtquelle oder streamt generell aus einem eher dunklen Zimmer, kann sich eine Webcam mit Licht wie die von Angetube lohnen – das verbessert die Bildqualität etwas.

Diese Webcam von Angertube sorgt für etwas bessere Lichtverhältnisse im Stream.

Wer seinen Stream von Beginn an professionell aufziehen möchte, kann einen Greenscreen nutzen. Dafür könnt ihr zum Beispiel einen ausfahrbaren Greenscreen von Floordirekt nutzen. Somit verhindert ihr unerwünschte Blicke in eure Privatsphäre und könnt den Hintergrund quasi ausblenden.

Für viele noch wichtiger als eine gute Bildqualität ist ein gutes Sounderlebnis. Das könnt ihr nur mit einem geeigneten Mikrofon erreichen. Für den Anfang genügt das eingebaute Mikrofon an eurem Headset, doch ein gutes Mikrofon sollte eure erste Investition sein, wenn ihr Streamer werden wollt.



Ein sehr faires Preis-Leistungs-Verhältnis bietet euch das Razer Seiren Mini, das ihr einfach auf den Tisch vor euch stellen oder an einem Mikrofonarm befestigen könnt.

Diese Streaming-Programme unterstützen euch

Wollt ihr Streamer werden und vorwiegend euren PC dafür nutzen, solltet ihr euch Streaming-Software wie OBS oder XSplit besorgen. Streamt ihr über Konsolen wie der PS5 oder Xbox Series X, benötigt ihr diese zwar nicht, allerdings bleiben euch auch viele Anpassungsmöglichkeiten verwehrt.

OBS Studio ist sehr leicht zu bedienen und kostenlos – der Link führt euch direkt zum Download. Hier könnt ihr auch Alerts für neue Follower oder erste Spenden einrichten.

YouTube- oder Twitch-Account erstellen und streamen

Alles bereit? PC oder Konsole, Internet, Kamera, Mikrofon? Dann könnt ihr im Grunde auch schon streamen. Das einzige, was ihr jetzt noch benötigt, ist ein Account bei Twitch oder YouTube.

So könnt ihr auf Twitch streamen

Falls noch nicht geschehen, legt euch ein Konto bei Twitch an. Öffnet nun die Einstellungen (Zahnrad-Symbol), indem ihr auf euren Avatar oben rechts klickt. Wählt „Kanal und Videos“ aus und in der Liste links anschließend „Streams“. Ganz oben findet ihr euren Stream-Schlüssel, den ihr niemals an eine andere Person weitergeben solltet – kopiert diesen. Öffnet eine Streaming-Software wie OBS und öffnet hier die Broadcast-Einstellungen. Den kopierten Stream-Schlüssel fügt ihr hier ein. Habt ihr alles eingestellt, könnt ihr den Stream auf Twitch über OBS starten und live gehen.

Bei OBS müsst ihr hier den Stream-Schlüssel von Twitch einfügen.

Mithilfe eures Stream-Schlüssels meldet ihr euch auf dem Twitch-Server an. Er fungiert quasi wie ein Passwort. Seid vorsichtig und gebt ihn nicht weiter, denn jeder, der euren Stream-Key hat, kann dann auch über euren Twitch-Account streamen.

Was macht einen guten Twitch-Streamer aus?

Im Grunde könnt ihr euch die Frage in der Überschrift vermutlich schon selbst beantworten. Was mögt ihr persönlich an Streamern besonders gern? Natürlich ist es der Traum vieler, sich beim Streamen auf Twitch oder YouTube mühelos einen Nebenverdienst einzuheimsen. Doch dafür braucht ihr erst einmal ein paar zahlungswillige Zuschauer und das wiederum bedeutet, dass ihr irgendwie auf euch aufmerksam machen müsst.

Erfolgreiche Streamer sind besonders. Sie haben etwas an sich, dass andere anzieht. Das ist kurzum: Persönlichkeit. Eine solche hat man einfach, man bekommt sie nicht, indem man sich verstellt. Entweder redet ihr eben sehr viel, ihr seid lustig oder ihr strahlt viel Ruhe aus und schafft euch somit einen Zuschauerstamm. Das kann aber auch klappen, wenn ihr einfach richtig gut in dem seid, was ihr macht.

Doch vergesst nicht, dass auch viel Glück dazu gehört. Manchmal ist es einfach das richtige Spiel, zur richtigen Zeit, ihr könnt das kaum beeinflussen. Bedenkt zudem, dass die Konkurrenz groß ist, vor allem, wenn ihr eines der großen, meistgestreamten Spiele übertragen wollt. Hier gibt es natürlich schon etablierte Twitch- oder YouTube-Streamer, die sehr beliebt sind.

Der deutsche Streamer mit den meisten Followern auf Twitch: MontanaBlack (Marcel Eris) – hier zu sehen bei der Baller League. (© IMAGO / Christoph Hardt / Panama Pictures)

Die Zuschauer wollen gut unterhalten werden, also solltet ihr Strategien entwickeln, dies auch zu tun. Zudem ist es immer von Vorteil, die Zuschauer in das Geschehen einzubinden. Habt also auch den Chat immer im Auge und reagiert auf das Geschriebene.



Wichtig ist außerdem eine gesunde Regelmäßigkeit. Bleibt dabei und versucht, regelmäßig zu streamen, auch, wenn ihr am Anfang sehr wenige Zuschauer habt. Es kommt nämlich eher weniger darauf an, wie lange ihr streamt, sondern wie oft man euch sehen kann. Denn nur so könnt ihr einen stetig zuschauenden Stamm an Usern aufbauen.

Für einen erfolgreichen Start kann es sich zudem lohnen, auf anderen Plattformen wie TikTok oder Instagram auf euren Content aufmerksam zu machen. Das können zum Beispiel kurze Ausschnitte aus einem Stream sein. Gehen diese viral, werden euch umso mehr Menschen zu Gesicht bekommen, was wiederum neue Zuschauer bedeuten könnte.

Kann ich als Streamer Geld verdienen oder berühmt werden?

Geht bitte nicht mit allzu hohen Erwartungen an das Projekt „Streamer werden” heran. Natürlich gibt es einige große Streamer, die gut von ihrer Arbeit, den Abonnenten und Spenden leben können. Doch auch sie haben mal klein angefangen. Darüber hinaus sollte euch klar sein, dass die Konkurrenz mittlerweile größer denn je ist.

Ihr solltet also auf gar keinen Fall euren Job kündigen und felsenfest davon ausgehen, dass ihr nun ein reicher Streamer werdet. Dies ist eigentlich sogar ziemlich unwahrscheinlich. Generell solltet ihr streamen, weil ihr Spaß daran habt und nicht etwa, weil ihr damit erfolgreich werden wollt.

Es dauert eine ganze Weile, bis Zuschauer auf euch aufmerksam werden und dementsprechend dauert es noch länger, bis ihr Partner von Twitch werdet und euch dann eventuell selbstständig macht. Doch hier besteht immer ein großes Risiko, das solltet ihr stets im Hinterkopf behalten.

Dieser Dämpfer muss sein: Macht euch nicht zu viele Hoffnungen, mit dem Streamen reich zu werden. Es kostet zudem viel Arbeit und viel Zeit. Seht es stattdessen also als Hobby und als eine gute Möglichkeit, den Spaß an eurem Hobby mit anderen zu teilen.