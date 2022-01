Die Gerüchteküche hatte recht! Im Rahmen der diesjährigen CES stellte Nvidia zwei neue Grafikkarten vor, darunter auch den neuen GPU-König: die RTX 3090 Ti. Doch der Hochleistungs-GPU wurde nur wenig Zeit gewidmet und ein wichtiges Detail wurde weiterhin verschwiegen: der Preis.

Nvidia GeForce RTX 3090 Facts

Nvidia GeForce RTX 3090 Ti: Der Preis der Top-Grafikkarte bleibt ein Geheimnis

Schon seit etlichen Wochen gab es im Netz Gerüchte zu einer RTX 3090 Ti, nun ist es endlich offiziell. Während der CES-Präsentation mit dem Namen Special Address zeigte Nvidias Senior Vice President Jeff Fisher für einige Sekunden die neue Top-Grafikkarte und nannte zudem einige interessante Details:

40 TFLOPs Shader-Rechenleistung

78 Raytracing-TFLOPs

320 Tensor-TFLOPs

24 GB GDDR6X-Grafikspeicher @ 21 GHz

Nicht einmal eine Minute wurde der neuen Grafikkarte während der Präsentation gewidmet, wodurch viele Fragen weiterhin offen bleiben. Wann erscheint die neue Grafikkarte? Wie hoch fällt das Leistungsplus in Spielen und Co. im Vergleich zur normalen RTX 3090 aus? Und am wichtigsten: Wie viel soll der Spaß kosten?

Fisher vertröstet die PC-Spieler und -Enthusiasten auf das Monatsende. Zu diesem Zeitpunkt wolle man mehr zur RTX 3090 Ti verraten.

Während der Präsentation ging Nvidia auf viele interessante Aspekte in der Grafikkartenwelt ein. Wer will, kann sich die komplette, knapp 50 Minuten lange Präsentation selbst angucken. Die RTX 3090 Ti ist ab Minute 32:36 zu sehen:

Grafikkarte für Sparfüchse? Die neue Nvidia RTX 3050

Neben einem neuen High-End-Modell stellte Nvidia während des Livestreams auch eine zusätzliche Budget-Grafikkarte vor: die GeForce RTX 3050. Laut Nvidia bietet die Grafikkarte genug Leistung, um selbst aktuelle Spiele in den höchsten Einstellungen und mit Raytracing in Full-HD mit rund 60 FPS zu spielen, wenn zusätzlich DLSS aktiviert wird.

Abseits von Marvel's Guardians of the Galaxy gehört der Großteil der Spiele, die Nvidia für den Vergleich aus der Grafik herangezogen hat, jedoch eher zum alten Eisen.

Zudem bleibt abzuwarten, ob die RTX 3050 zum Marktstart am 27. Januar 2022 wirklich zum UVP angeboten oder aber der Preis dank Scalper wieder in absurde Höhen getrieben wird. Wir halten euch auf dem Laufenden.