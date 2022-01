Seit geraumer Zeit konnten die PC-Spieler auf Steam ihre Lieblinge des Jahres 2021 wählen. In verschiedenen Kategorien sind jetzt die besten, schönsten und entspanntesten Spiele ausgezeichnet worden. Wer die Nominierten waren und welche Titel schließlich gewonnen haben, das zeigen wir euch jetzt.

Steam Awards: Das sind die Gewinner 2021

Die Steam-Community hat auch 2021 wieder fleißig abgestimmt und die besten Spiele verschiedener Kategorien bei den Steam Awards gewählt. Folgende Sieger sind dabei aus den Nominierten hervorgegangen (Quelle: Steam):

Spiel des Jahres

Resident Evil Village (Nominierte: Valheim, New World, Cyberpunk 2077, Forza Horizon 5)

Für Neueinsteiger und Hardcore-Fans zugleich: Unser knackiges Video zu Resident Evil fasst die gesamte Reihe im spannenden Schnelldurchlauf zusammen:

VR-Spiel des Jahres

Cooking Simulator VR (Nominierte: Sniper Elite VR, Medal of Honor: Above and Beyond, I Expect You To Die 2, Blair Witch VR)

Werk der Liebe

Terraria (Nominierte: Dota 2, Rust, No Man's Sky, Apex Legends)

Besser mit Freunden

It Takes Two (Nominierte: Valheim, Back 4 Blood, Crab Game, Halo Infinite)

Diese Wahl können wir auf jeden Fall unterstützen, lest gerne unseren Test zu It Takes Two:

Herausragender visueller Stil

Forza Horizon 5 (Nominierte: Psychonauts 2, Subnautica: Below Zero, Little Nightmares 2, Bright Memory: Infinite)

Im Trailer zu Forza Horizon 5 könnt ihr euch selbst von der Grafik überzeugen:

Forza Horizon 5 Official Announce Trailer

Innovativstes Gameplay

Deathloop (Nominierte: Inscryption, Twelve Minutes, Moncage, Loop Hero)

Bestes Spiel in dem sie schlecht sind

Nioh 2 (Nominierte: World War Z: Aftermath, Naraka: Bladepoint, Age of Empires 4, Battlefield 2042)

Bester Soundtrack

Marvel's Guardians of the Galaxy (Nominierte: NieR Replicant, Persona 5 Strikers, Guilty Gear: Strive, Demon Slayer: The Hinokami Chronicles)

Allein der Trailer von Guardians of the Galaxy hat hervorragende Klänge zu bieten:

Marvel’s Guardians of the Galaxy – Offizieller Trailer

Herausragendes Spiel mit tiefgründiger Story

Cyberpunk 2077 (Nominierte: Life is Strange: True Colors, Resident Evil Village, Days Gone, Mass Effect Legendary Edition)

Nach dem großen Release-Debakel von Cyberpunk 2077 – wie lässt sich das RPG ein Jahr später spielen? Unser Autor Daniel hat es getestet:

Zurücklehnen und Entspannen

Farming Simulator 22 (Nominierte: Unpacking, Potion Craft, Townscaper, Dorfromantik)

Ihr wollt weitere Wohlfühlspiele zum Entspannen? Dann ist diese Bilderstrecke auf spieletipps perfekt für euch!

Mit mehreren Nominierungen und der Auszeichnung als bestes Steam-Spiel 2021 hat Resident Evil Village wohl voll abgeräumt. Und wenn ihr jetzt noch erfahren wollt, bei welchen Spielen der Plattform die Kasse am meisten geklingelt hat, könnt ihr diese Bilderstrecke auschecken:

