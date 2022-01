Seit Oktober 2021 könnt ihr die „Far Cry 6“-Kampagne rund um den Diktator Castillo auskosten. Im November erschienen erste neue Inhalte und nun stehen bereits die nächsten in den Startlöchern. Im neuen DLC dreht sich alles um den bekannten Bösewicht Pagan Min.

Far Cry 6: Taucht in die Gedanken eines wahnsinnigen Diktators ein

Nachdem ihr in den letzten Teilen der „Far Cry“-Reihe ein recht mildes Klima genießen konntet, schickt auch Far Cry 6 zurück auf eine tropische Insel. Seitdem musstet ihr Pläne schmieden, Missionen erfüllen sowie Tacos verteidigen und seit November 2021 könnt ihr sogar eurem Wahnsinn freien Lauf lassen.

Zu dem Zeitpunkt erschien nämlich der erste Teil des Season Pass und der gewährte euch einen Einblick in den Kopf des „Far Cry 3“-Bösewichts Vaan. Er sah sich mit seiner Vergangenheit konzentriert und musste seine inneren Dämonen bekämpfen.

Bereits in wenigen Tagen erscheint die nächste Erweiterung: Control. Ihr spielt den Antagonisten Pagan Min aus Far Cry 4. Dort war er der tyrannische, selbst ernannte König von Kyrat, einem fiktiven Land im Himalaja, das von Nepal inspiriert ist.

Die charismatischen Bösewichte sind bereits seit Far Cry 3 ein Bestandteil der Reihe. Zwar bekommt man im Laufe der Spiele nicht viel von ihnen zu sehen, doch sie eignen sich prima, um mehr über die Hintergrundgeschichten der Reihe zu erfahren.

Wann erscheint die Erweiterung und welche Pläne gibt es noch?

Bis zum Release von Far Cry 6: Pagan-Control müsst ihr euch nicht lang gedulden. Bereits am 11. Januar erscheint die Erweiterung für PC, PS4, PS5, Stadia, Xbox One und Xbox Series X/S.

Im März 2022 erwartet euch dann auch schon die dritte Bösewicht-Episode. Dann könnt ihr euch mit Far Cry 6: Joseph-Kollaps auf den berüchtigten „Far Cry 5“-Schurken Joseph Seed freuen.

