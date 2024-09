Google zeigt sich großzügig: Alte Pixel-Handys erhalten zwei neue Features

Google hat mit den Pixel-9-Smartphones neue KI-Funktionen eingeführt, die bisher exklusiv auf den neuen Modellen zur Verfügung stehen. Zwei davon könnten auch auf älteren Modellen landen. Es gibt erste Anzeichen dafür.

Google könnte ältere Pixel-Handys aufwerten

Immer wenn Google neue Pixel-Smartphones auf den Markt bringt, werden auch neue KI-Funktionen umgesetzt. Einige davon schaffen es auch auf ältere Modelle. Genau dafür hat AndroidAuthority Anzeichen gefunden. Die bisher exklusiven Features könnten auf den Pixel-6-, Pixel-7- und Pixel-8-Modellen landen. Folgende zwei Funktionen könnten es bald für ältere Modelle geben:

Auto Frame: Mit Auto Frame lässt sich ein Bild zuschneiden und erweitern, selbst wenn ein Teil des Bildes fehlt. Die KI konstruiert den fehlenden Teil einfach nach.

Mit Auto Frame lässt sich ein Bild zuschneiden und erweitern, selbst wenn ein Teil des Bildes fehlt. Die KI konstruiert den fehlenden Teil einfach nach. Reimagine: Der Magic Editor auf den Pixel-9-Handys wurde um die Funktion Reimagine erweitert. Damit lassen sich Objekte auf Fotos mit KI verändern. Markiert ihr beispielsweise einen Döner in eurer Hand auf einem Foto und sagt, dass es sich um eine Pizza handeln soll, dann verwandelt das Handy den Döner in eine Pizza für euch.

Tatsächlich sind diese beiden KI-Funktionen auf den Pixel-9-Handys in Deutschland verfügbar. Sollte sich Google also dafür entscheiden, die KI-Features auch auf ältere Pixel-Handys zu bringen, dann dürften diese auch in Deutschland landen.

Nicht jede KI-Funktion in Deutschland verfügbar

Tatsächlich können die Pixel-9-Handys in den USA viel mehr als die Pixel-9-Handys in Deutschland. Mächtige Features wie Pixel Studio, Screenshots oder Call Notes sind hierzulande nicht zugänglich – nicht einmal auf den neuesten Modellen mit teurem Abo von Google. Ob sie irgendwann erscheinen, steht in den Sternen. Bis dahin können Besitzerinnen und Besitzer älterer Modelle auf die neuen Features hoffen. Wenn sie verfügbar sind, werden wir euch informieren.

