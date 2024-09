8 Gaming-Charaktere, die euch so richtig wütend machen

Verdient Preston Garvey aus Fallout 4 die Krone der nervigsten NPCs?© Bethesda 3 / 9

Anzeige

Redakteurin Mandy findet: „Die Goldmedaille für den nervigsten NPC erhält für mich eindeutig Preston Garvey. Kein anderer NPC in der großen, weiten Videospielwelt hat es geschafft, mich so sehr auf die Palme zu bringen. Das Allerschlimmste ist die Tatsache, dass er einen regelrecht belästigt. Denn er bietet dir keine Quest an, nein, er fragt dich auch nicht, ob du sie überhaupt annehmen willst - er schiebt sie dir ungefragt und ungewollt in dein Questlog und überschreitet so einfach Grenzen!

Obendrein sind diese Aufgaben monoton und einfallslos. Was dem Ganzen aber schlussendlich die Krone aufsetzt, ist das permanente und wahnsinnige Summen. Das ist unterschwellige Folter, selbst wenn du ihn nicht siehst, dann hörst du ihn zumindest.“