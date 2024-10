Pirate Yakuza Collector’s Edition: Mit diesem legendären Set kann die Schatzsuche beginnen

Ihr wollt einen aufregenden Ausflug als Ex-Yakuza nach Hawaii machen? Dann stürzt euch in ein Piratenabenteuer auf eurer Playstation oder dem PC! Mit dieser Collector’s Edition kommt gleich noch mehr Stimmung auf.

Collector’s Edition zu Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii vorbestellen

Ihr seid den winterlichen Temperaturen bereits überdrüssig und braucht ein bisschen Sommerfeeling? Für die Playstation 5 gibt es bald eine Möglichkeit, dem Winter zu entfliehen und dabei auch noch reichlich Action zu erleben! Denn die Yakuza-Reihe wird um einen weiteren Teil erweitert.

Denn Amazon hält eine Collector’s Edition für euch bereit, mit der die Vorfreude auf das neue Spiel Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, das am 21. Februar 2025 erscheinen soll, noch größer wird.

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii | Collector’s Edition PlayStation 5 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.10.2024 15:36 Uhr

Auf euch wartet ein aufregendes Abenteuer als Ex-Yakuza, bei dem ihr Welten entdecken, Kämpfe austragen, Inseln kapern, Freunde gewinnen oder Feinde besiegen könnt – und vor allem könnt ihr euch auf die Suche nach einem Schatz machen.

Übrigens können sich auch PC-Spieler ins Abenteuer stürzen: Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii könnt ihr auf Steam vorbestellen und ist alternativ auch in einer Deluxe Edition erhältlich.

Das macht die Collector’s Edition besonders

Werdet doch einfach selbst kurzerhand zu Piraten: Mit der Collector’s Edition könnt ihr euch mit einer Augenklappe und einem Schatzmünzenanstecker ausrüsten. Auch eine exklusive Piratenflagge könnt ihr hissen.

Neben dem Basisspiel und vier DLC-Paketen bekommt ihr außerdem noch eine coole Acryl-Aufstellfigur mit dazu, sodass ihr euer Gaming-Zimmer gebührend damit dekorieren könnt.

Like a Dragon: Yakuza in Hawaii – das erwartet euch

Das Game erzählt eine Piratengeschichte der Extraklasse. Goro Majima ist ein berühmt berüchtigter Ex-Yakuza und erleidet plötzlich Schiffbruch auf einer einsamen Insel inmitten des Pazifiks. Er hat seine Erinnerung verloren und begibt sich auf die Suche nach Hinweisen über seine Identität. Er wird begleitet von Noah, einem Jungen, der ihm das Leben gerettet hat.

Bald findet sich Goro Majima in einer wilden Schatzsuche zwischen Schurken, Piraten und zwielichtigen Gestalten wieder. Versetzt euch in Goro Majima hinein, schmiedet Pläne, stellt eine Crew auf und begebt euch in Kämpfe auf dem Wasser. Spinnt die Legenden und Sagen um Goro Majima und seine Abendteuer weiter – wenn ihr das Zeug dazu habt.

