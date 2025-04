Ghost of Yōtei: Neuer Trailer verrät, wann ihr die PS5 wieder anmachen müsst

Sony gibt ein Update zu einem der heiß erwartenden PS5-Spiele des Jahres. In einem Überraschungs-Trailer verrät der PlayStation-Hersteller jetzt das Release-Datum von Ghost of Yōtei. Den Trailer könnt ihr euch direkt oben ansehen.

Ghost of Yōtei: Im Oktober geht es los

Nach Assassin’s Creed Shadows können sich PlayStation-Spieler auf ein zweites Abenteuer in Japan freuen. Ein neuer Trailer enthüllt jetzt den Release-Termin. Spätestens am 2. Oktober 2025 lohnt es sich wieder, die PS5 anzuschmeißen.

Entwickler Sucker Punch Productions verrät im Trailer auch mehr zur Story von Ghost of Yōtei. PlayStation-Spieler können sich auf eine blutige Rachegeschichte freuen. Die Familie der Heldin Atsu wurde ermordet und sie selbst zum Sterben zurückgelassen. Jetzt will sie es den Banditen heimzahlen, die Titel wie „Schlange“, „Oni“ oder „Spinne“ tragen. Film-Fans dürften auch gewisse Parallelen zu Kill Bill von Quentin Tarantino auffallen.

Sony lässt im neuen Trailer für Ghost of Yōtei auch ordentlich die Grafikmuskeln spielen. Es gibt blühende Wälder und mit Blumen bewachsene Ebenen zu bestaunen. Atsu balanciert über Seile oder schlittert felsige Abhänge hinab. Wenn es zum Kampf kommt, spritzt außerdem ordentlich Blut.

Ghost of Yōtei: Noch mehr Freiheit als in Ghost of Tsushima

Auf dem PlayStationBlog verrät Sucker Punch Productions, dass Ghost of Yōtei noch mehr Freiheit und Abwechslung in seiner offenen Welt bieten soll. So könnt ihr völlig frei entscheiden, in welcher Reihenfolge ihr die insgesamt sechs Banditen zur Strecke bringt (Quelle: PlayStation Blog).

Ab dem 2. Mai könnt ihr Ghost of Yōtei vorbestellen und erhaltet dafür eine Ingame-Maske und sieben PSN-Avataren mit Charakteren aus dem Spiel. Zusätzlich zur Standard-Edition für 79,99 Euro wird es auch eine Deluxe Edition für 89,99 Euro geben, die zusätzliche digitale Inhalte bietet. Zuletzt gibt es auch eine Collector’s Edition mit physischen Extras wie einer Nachbildung von Atsus Geistmaske.

Alle Extras der Collector’s Edition von Ghost of Yōtei (© Sony)

