63.000 Menschen stimmen mir zu: Das ist die beste Serie auf Disney+

Es gibt Serien, die altern einfach nicht. Dazu gehört ohne Frage Willkommen in Gravity Falls. Die bunte Zeichentrickserie von 2012 ist ein Meisterwerk und in meinen Augen die beste Serie auf Disney+.



Ein Kommentar von Daniel Boldt

Eine der besten Serien aller Zeiten: Gravity Falls

Mehr als 63.000 Menschen haben Willkommen in Gravity Falls auf IMDb mit einer 10 von 10 bewertet – und ich bin einer davon. Dank dieser vielen positiven Bewertungen befindet sich die Zeichentrickserie von Alex Hirsch aktuell auf Platz 39 der besten Serien aller Zeiten (Quelle: IMDb). Damit übertrifft Gravity Falls sogar Schwergewichte wie True Detective (Platz 43) oder Succession (Platz 55).

Aber ganz von vorne: Willkommen in Gravity Falls handelt von dem Geschwisterpaar Dipper und Mabel, die zu ihrem Großonkel Stan nach Gravity Falls in eine alte Waldhütte ziehen, wo der Halsabschneider Touristen mit gestellten Kuriositäten ausnimmt. Schnell erfahren die beiden Kids, dass in den Wäldern tatsächlich übernatürliche Dinge vor sich gehen.

Dipper und Mabel entdecken ein Geheimnis nach dem anderen. (© Disney)

Die Serie besteht aus 40 Folgen, aufgeteilt in zwei Staffeln, die zu Beginn sehr episodisch aufgebaut sind und zum Finale hin eine große zusammenhängende Geschichte erzählen. Dabei hat mich immer der Mix am meisten begeistert. Gravity Falls gelingt nämlich etwas, was nur wenige Serien von sich behaupten können: Humor und Drama zu vereinen. Denn auch wenn die meiste Zeit gute Laune und Humor im Vordergrund stehen, überrascht die Serie immer wieder mit emotionalen Momenten und sogar recht düsteren Figuren und Schicksalen.

Kindlicher Look, aber erwachsene Themen

Daran merkt man aber auch, dass die Serie sich in ihrer Gesamtheit an ein eher älteres Publikum richtet. Kinder haben zwar ohne Frage auch ihren Spaß mit den verrückten Abenteuern von Dipper und Mabel, aber viele Anspielungen und Witze übersteigen den kindlichen Horizont. Die Folge „Gewinner verlieren nicht“ (Staffel 1 Folge 10) ist zum Beispiel eine einzige Parodie auf die Videospielreihe Streets of Rage, die vor allem in den 90er-Jahren populär war.

Die ikonische Intro-Melodie werdet ihr nie wieder vergessen:

Deshalb kann ich auch nur jedem raten: Lasst euch nicht vom Look der Serie abschrecken. Auf den ersten Blick sieht Willkommen in Gravity Falls zugegebenermaßen wie eine typische Disney-Serie aus, aber der Kern ist so herzlich und charmant, dass ich mich jedes Mal aufs neue in die sympathischen Figuren, den frechen Humor und das grandiose Finale verliebe.

Tatsächlich ist Gravity Falls für mich eine der ganz wenigen Serien, die ich als perfekt bezeichnen würde. Mit genau der richtigen Länge und einem Ende, das einen wehmütig, aber glücklich zurücklässt. Und wie eingangs bereits erwähnt, das sehe nicht nur ich so, sondern auch mehr als 63.000 andere Menschen. Insofern gebt dieser Serie auf Disney+ unbedingt eine Chance, ihr werdet es vermutlich nicht bereuen!

