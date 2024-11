The Last of Us 2, Dune und mehr: Auf diese HBO-Serie freuen sich die Fans besonders

Coming to Max in 2025 | The White Lotus, Peacemaker, Hacks, The Last of Us & More

HBO bleibt seiner Tradition treu und bietet Fans einen Ausblick auf das kommende Serienjahr auf HBO und Max. Neben einem bewegenden Vorgeschmack auf die zweite Staffel von The Last of Us gab es auch spannende Neuigkeiten zu beliebten Shows wie The White Lotus, die diesmal besonders im Fokus steht.

The Last of Us: Das emotionale Comeback

Das Finale der ersten Staffel endete mit folgenschweren Entscheidungen, und Fans können kaum erwarten, dass die Geschichte in Staffel 2 weitergeht. Der neue Trailer deutet an, welche Auswirkungen Joels Handlungen auf seine Beziehung zu Ellie haben. Besonders ins Auge fällt der lange Blick auf Joels Gitarre, die er ihr im Spiel übergibt – ein kraftvolles Symbol ihrer Verbindung. Ein genauer Release-Termin steht noch aus, aber Serien-Co-Direktor Neil Druckmann hat bereits verraten, dass diese Staffel nicht das Ende der Geschichte sein könnte (Quelle: Entertainment Weekly).

Neben The Last of Us erwartet Zuschauer ein vielseitiges Programm: Mit Creature Commandos startet ein neues DC-Universum, gefolgt vom Superman-Reboot und Peacemaker Staffel 2, das trotz seiner Ursprünge im alten DC-Universum eingebunden wird. Ergänzt wird das Line-up durch Highlights wie Dune: Prophecy, ein Game of Thrones-Spin-off sowie Serien wie The Gilded Age und The Righteous Gemstones und mehr. HBO verspricht eine packende Mischung aus Drama, Fantasy und überraschenden Wendungen – hier ist für jeden etwas dabei.

The White Lotus: Ein Hauch von K-Pop

The White Lotus geht in die dritte Runde und sorgt besonders bei der internationalen Fangemeinde für Aufsehen. Der Grund: K-Pop-Star Lisa, Mitglied der Girlgroup Blackpink, gibt ihr Schauspiel-Debüt. Die „Blinks“ – so nennen sich die Fans von Blackpink – fiebern bereits gespannt ihrer ersten Rolle auf dem Bildschirm entgegen, wie aus zahlreichen Kommentaren hervorgeht (Quelle: YouTube).

