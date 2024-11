Disney+ kopiert Netflix: Flexible Abos kommen

Disney+ will auf keinen Fall, dass Nutzer ihr Abo vorschnell kündigen. Deshalb wird gerade eine neue Methode getestet, die schon von Netflix und anderen Streaming-Anbietern bekannt ist: Kunden können ihr Abo einfach pausieren.

Abo-Pause: Disney+ will Kündigungen stoppen

Die Idee klingt simpel, hat aber Potenzial: Wer sein Disney+-Abo pausiert, kann es später wieder aktivieren, ohne bereits bezahlte Tage zu verlieren. Diese Funktion, die Berichten zufolge derzeit getestet wird, soll vor allem Spontankündigungen verhindern (Quelle: The Wall Street Journal).

Anzeige

Nutzer könnten so ihr Abo nur dann aktivieren, wenn gerade neue Inhalte bei Disney+ erscheinen, die sie interessieren. Mit der neuen Pausenfunktion will Disney+ diese Zapping-Abonnenten wohl besser einbinden, ohne sie ganz zu verlieren. Wann genau die Funktion verfügbar sein wird, ist noch unklar. Auch ob sie in Deutschland eingeführt wird, steht noch nicht fest.

Das Pausieren von Abonnements ist nicht neu, Disney+ zieht im Grunde nur nach. Anbieter wie Netflix und Hulu bieten bereits ähnliche Optionen an, allerdings nicht für alle Abonnementstufen oder Zahlungsmethoden. Offenbar funktioniert die Abo-Pause bei der Konkurrenz so gut, dass Disney sie nun für seinen eigenen Streaming-Dienst kopiert.

Anzeige

Pausieren oder kündigen: Was ist der Unterschied?

Der Unterschied zwischen Pausieren und Kündigen eines Streaming-Abos liegt in der Flexibilität. Beim Pausieren wird das Abo nur vorübergehend unterbrochen, ohne es vollständig zu beenden. Nutzer behalten den Zugriff auf bereits bezahlte Tage und können das Abo später nahtlos reaktivieren. Bei einer Kündigung hingegen wird das Abonnement komplett beendet. Bei einer späteren Reaktivierung beginnt ein neuer Vertrag, möglicherweise zu anderen Konditionen. Das alte Disney+-Konto bekommt ihr aber wieder.

Anzeige

Streaming ist euch zu teuer geworden? Dann schaut euch unsere Tipps an:

Geld sparen beim Streaming Abonniere uns

auf YouTube

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.