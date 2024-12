Unter 10 € im Monat: Letzte Chance auf Telekom-Tarif zum Hammerpreis

5G-Tarif im Telekom-Netz zum kleinen Preis gesucht? Dann solltet ihr jetzt noch schnell bei Freenet vorbeischauen. Dort bekommt ihr eine Allnet- und SMS-Flat mit 35 GB Datenvolumen für nur 9,99 Euro im Monat. Alternativ sind während der Cyber Week auch 80 GB für 14,99 Euro verfügbar.

Telekom-Netz: Allnet-Flat mit 35 GB 5G für 9,99 € im Monat

So ein Tarif-Schnäppchen gab es noch nie: Freenet hat ordentlich an der Preisschraube gedreht und bietet zur Cyber Week die "35 GB Telekom Allnet Flat" im 5G-Netz für nur 9,99 Euro statt regulär 39,99 Euro im Monat an (Angebot bei Freenet ansehen).

Enhalten sind eine Flatrate für Telefonie und SMS sowie 35 GB Datenvolumen im Netz der Deutschen Telekom. Aktionsweise entfällt auch der Anschlusspreis – ihr spart also nochmal 19,99 Euro. Beachtet allerdings, dass der Deal nur bis 5.12. gilt.

Obendrauf gibt's einen Monat waipu.tv Perfect Plus geschenkt. Normalerweise kostet der beliebte TV-Streaming-Dienst 9,99 Euro im Monat und beinhaltet insgesamt 298 TV-Sender, wovon 284 in HD verfügbar sind. Neben den öffentlich-rechtlichen TV-Sendern zählen dazu auch die Sender von RTL, ProSieben und Sat.1. Nach dem Gratis-Monat könnt ihr waipu.tv jederzeit mit einer Frist von einem Monat kündigen.

Die Details des Tarifs im Überblick:

Anbieter: Freenet

Netz: Telekom

35 GB 5G -Datenvolumen (max. 50 MBit/s)

-Datenvolumen (max. 50 MBit/s) Allnet- und SMS-Flat

EU-Roaming inklusive

VoLTE, WLAN Call und eSIM möglich

Flexibler Vertragsbeginn möglich (bis spätestens 31.12.2024)

24 Monate Laufzeit, 1 Monat Kündigungsfrist

Grundgebühr pro Monat: 9,99 Euro (39,99 Euro ab dem 25. Monat)

(39,99 Euro ab dem 25. Monat) Anschlusspreis: einmalig 19,99 Euro entfällt

Alternativ: 80 GB 5G für 14,99 €

Wer mehr Datenvolumen benötigt, dem sagt folgendes Alternativangebot wohl eher zu: Ebenfall bei Freenet bekommt ihr 80 GB im Telekom-Netz für nur 14,99 Euro Grundgebühr (Angebot bei Freenet ansehen). Ansonsten sind die Konditionen gleich: Ihr surft mit 50 MBit/s im 5G-Netz, der Tarif ist VoLTE- und WLAN-Call-fähig und eine eSIM sowie MultiSIM für zum Beispiel das Tablet oder die Smartwatch ist möglich.

Falls ihr noch in einem alten Vertrag steckt und etwas Aufschub benötigt, kann der Vertragsbeginn ebenfalls bis spätestens 31.12. erfolgen. Der Gratis-Monat waipu.tv Perfect Plus rundet auch dieses Angebot ab.

Für wen lohnen sich die Cyber-Week-Schnäppchen im Telekom-Netz?

Die Aktionen lohnen sich für alle, die bereits ein Smartphone besitzen und einen möglichst günstigen 5G-Tarif mit viel Datenvolumen dazu suchen. Vor allem, wenn ihr im ländlichen Raum sehr gut ausgebauten Telekom-Netz unterwegs sein wollt, sind die Angebote interessant. Originale Telekom-Tarife direkt vom Netzbetreiber bieten Geschwindigkeiten von bis zu 300 MBit/s, sind allerdings um ein Vielfaches teurer. Außerdem ist das für den Alltag kaum relevant, da diese Geschwindigkeiten real selten erreicht werden.

Beachtet jedoch, dass die Rechnung mit dem günstigen Preis nur aufgeht, wenn ihr zum Ende der Mindestvertragslaufzeit kündigt. Das solltet ihr auch unbedingt tun, denn ab dem 25. Monat steigt die Grundgebühr auf den teuren Normalpreis. Falls ihr das vergessen solltet, könnt ihr danach jedoch monatlich kündigen.

