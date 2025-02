Kostenlos streamen: Disney+ macht mir ein Abschiedsgeschenk

Aus und vorbei – mein Abo bei Disney+ ist Geschichte und lief Ende Januar aus. Eigentlich. Doch der Streaming-Dienst überraschte mich am Ende noch mit einem kleinen „Abschiedsgeschenk“ der besonderen Art. Mehr dazu in meinem Update zum Kommentar aus dem Januar.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Update vom 11. Februar 2025: Im Grunde hätte mein Abo von Disney+ nach dem 29. Januar nicht mehr funktionieren dürfen. Meine Verwunderung war daher groß, als ich feststellte, dass ich auch nach Ablauf der Frist weiterhin Filme und Serien quasi kostenlos sehen konnte. Ein Versehen von Disney+? Aus einem mir nicht bekannten Grund brauchte der Streaming-Dienst offenbar länger, um meinen Zugang abzuschalten. Ganze zehn Tage hatte ich weiterhin Zugriff. Nun aber ist auch dieses nette „Abschiedsgeschenk“ aufgebraucht, und meine Kündigung wurde seitens Disney+ endgültig umgesetzt. Geht Disney+ immer so vor? Darauf verlassen solltet ihr euch besser nicht. Bei meinem Kollegen, der ein vergünstigtes Werbe-Abo hatte, war der Zugang nämlich direkt nach der Kündigung weg – anders als bei meinem Premium-Abo.

Anzeige

Originaler Kommentar vom 25.01.2025:

Im letzten Jahr wurden langjährige Stammkunden wie ich von Disney+ mit exorbitanten Preiserhöhungen konfrontiert. Ganze 55 Prozent (knapp 140 statt wie bisher 90 Euro) mehr sollte ich demnächst für mein Jahresabo zahlen – geht’s noch? Doch ich hatte die leise Hoffnung, dass ich vielleicht um die Preiserhöhung drum herumkommen könnte. Immerhin musste ich dieser ja noch zustimmen, was ich bei der Abfrage in der App auf dem TV stets verneinte. Stattdessen konnte ich mich später nochmals „erinnern“ lassen und bis dahin Disney+ regulär weiterverwenden.

Mein Artikel zum Thema aus dem letzten Jahr:

Auch wurde im Kundenkonto die kommende Zahlung meines Jahresabos zum bisherigen Preis vermerkt. Mit etwas Glück akzeptiert Disney ja vielleicht mein „Angebot“ und lässt das Abo zum alten Preis stillschweigend weiterlaufen?

Anzeige

Disney+ erzwingt Abo-Kündigung mit fiesem Trick

Diese leise Hoffnung kann ich jetzt begraben, denn der Streaming-Dienst griff zu einem ziemlich fiesen Trick. Bei der letzten Abfrage zur Zustimmung betreffend der Preiserhöhung war es mir nicht mehr möglich, diese einfach zu umgehen. Wenn ich dieser nämlich nicht in der App zustimme, kann ich Disney+ trotz aktivem Abo nicht mehr nutzen. Ich werde also gezwungen, Farbe zu bekennen.

Anzeige

Zustimmen oder kündigen – mehr geht bei mir nicht. (© GIGA – Foto der Disney+-App auf dem TV)

Möchte ich der Preiserhöhung nicht zustimmen, bleibt mir nur die aktive Kündigung, um den Streaming-Dienst in den letzten Tagen bis Ende Januar noch weiternutzen zu können. Disney+ möchte sich also nicht selbst die Hände dreckig machen und kündigt nicht etwa selbst, sondern überlässt mir diesen Schritt.

Der Hintergedanke: Vielleicht entscheide ich mich ja noch für eines der abgespeckten Abos, beispielsweise fürs Werbe-Abo oder aber den neuen Standardtarif. Der kostet mich ja „nur“ 10 Euro mehr im Jahr, dafür verzichte ich dann jedoch auf Bild- und Tonqualität. Dumm nur, da ich mich gerade im europäischen Ausland befinde, werden mir diese Optionen nicht angezeigt. In dem Fall bleibt nämlich erst mal allein die Zustimmung zum neuen Preis oder eben die Kündigung. Ein Wechsel des Abo-Modells ist nicht vorgesehen.

Anzeige

Disney wollte es nicht anders. (© Screenshot Disney+)

Pech für die gierige Maus, denn Micky geht jetzt mit weniger nach Hause

Tja, da haben sich die Verantwortlichen bei Disney leider verrechnet. Ich kündige und bin dann erst mal weg. In Zukunft beherzige ich meinen eigenen Tipp und werde Disney+ nur noch monatsweise abonnieren, wenn es tatsächlich etwas Gutes zu sehen gibt. In meinem Fall dürfte dies frühestens im April der Fall sein, wenn die letzten Folgen von Marvels „Daredevil: Born Again“ veröffentlicht werden.

Unterm Strich verzichtet Disney+ bei mir also auf jährliche Einnahmen von knapp 90 Euro wie bisher und erhält dafür von mir im laufenden Jahr vermutlich nur den Gegenwert von drei bis vier Monatsabos. In jedem Fall also deutlich weniger als bisher.

Anzeige

Gier hat halt manchmal komische Folgen. Wer mehr will, geht auch schon mal mit deutlich weniger nach Hause. Aber diese Lektion muss auch die Micky Maus erst noch lernen.

Für die wenigen Highlights benötige ich kein teures Jahres-Abo mehr:

Neuheiten bei Disney+ fürs Jahr 2025

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.