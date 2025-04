Disney+ hat mich zurück: Ich bin schwach geworden – und das aus guten Gründen

Vielleicht erinnert ihr euch: Anfang des Jahres zwang mich Disney+ förmlich zur Kündigung meines Jahres-Abos, denn eine Preiserhöhung von 55 Prozent war dann doch zu viel für meinen Geschmack. Nun aber bin ich wieder an Bord des Streaming-Anbieters. In der aktuellen Ausgabe der Wochenendkolumne hier bei GIGA verrate ich euch, wie es dazu kommen konnte und warum ich letztlich doch schwach wurde.

Nach meiner Kündigung im Januar vermisste ich den Streaming-Anbieter des Micky-Maus-Konzerns zunächst kaum. Der Wille, die Kündigung durchzuziehen, war durchaus vorhanden. Doch am Ende hatte Disney+ mich keine zwei Monate später wieder als Kunden zurückgewonnen. Aber wie kam es dazu? Warum habe ich meine Meinung geändert?

Disney+ hat mich zurückgewonnen – 3 gute Gründe

Es gibt nicht nur einen, sondern gleich mehrere Gründe – um genau zu sein, drei an der Zahl. Zunächst sind da Grund 1 und Grund 2: zwei Serien, auf die ich mich schon lange gefreut hatte und für die ich früher oder später Disney+ erneut zumindest für einen Monat abonniert hätte.

Marvel musste in letzter Zeit viel Kritik einstecken und konnte das bisherige Qualitätsniveau nicht immer halten. Doch mit „Daredevil: Born Again“ läuft seit Anfang März die langerwartete Fortsetzung der Serie „Marvel’s Daredevil“ (2015–2018), die ursprünglich bei Netflix lief und heute ebenfalls bei Disney+ zu finden ist. Die Serie begeisterte mich damals ungemein, und eine IMDb-Bewertung von 8,6 Punkten unterstreicht auch objektiv die hohe Qualität.

Hält, was es verspricht:

Marvel Television's Daredevil: Born Again | Official Trailer | Disney+

Würde „Daredevil: Born Again“ an dieses Niveau anschließen können? Kritiker und Zuschauer sind sich einig: Mit einer IMDb-Bewertung von 8,7 für die bisher erschienenen Folgen wurden alle Bedenken zerstreut. Entsprechend groß war meine Vorfreude – und ich wurde nicht enttäuscht.

Und dann ist da noch „Andor“ – Star Wars für Erwachsene, wenn man so will. Die Vorgeschichte zum Kinofilm „Rogue One: A Star Wars Story“ brauchte in der ersten Staffel zwar etwas Anlauf, überzeugte mich und die Kritiker aber im späteren Verlauf umso mehr. Am 22. April startet endlich Staffel 2 auf Disney+ – und das möchte ich auf keinen Fall verpassen.

Das sind nachvollziehbare und gute Gründe für meine Umentscheidung. Doch warum warte ich mit dem Kauf eines Monats-Abos nicht bis Mitte Mai, wenn die letzte der 12 Folgen von „Andor“ gelaufen ist und auch alle Folgen von „Daredevil: Born Again“ verfügbar sind?

Tja, was soll ich sagen – wir alle sind käuflich, auch ich. Damit sind wir bei Grund Nummer 3: Da ich zuletzt in Belgien war, konnte ich ganz ohne VPN-Zauberei von einer dortigen Preisaktion von Disney+ profitieren. Im März bot Disney+ in einigen europäischen Ländern nämlich an, das Standard-Abo ohne Werbung für die nächsten vier Monate jeweils für nur 1,99 Euro pro Monat zu buchen (Quelle: Disney+ Belgien).

Ich bekomme also vier Monate Disney+ für knapp 8 Euro – statt knapp 40 Euro. Ein verdammt guter Deal, der allerdings ein absehbares Ende hat. Wie ich bereits im Januar angekündigt hatte, werde ich Disney+ künftig nur zeitweise in Betracht ziehen. Und genau das habe ich weiterhin vor.

Heirat ausgeschlossen, für eine Affäre bin ich aber offen

Die Devise lautet: Bis Ende Juli vom günstigen Preis profitieren, dann kündigen und erst wieder zuschlagen, wenn das Programm mich für eine kurze Stippvisite begeistern kann. Disney+ hat mich zwar zurück, aber nur für eine kurze Affäre. Eine erneute „Heirat“ per Jahres-Abo bleibt auch in Zukunft ausgeschlossen – Hand drauf.

Mal schauen, ob und wann ich dieses Jahr nochmals schwach werde:

Neuheiten bei Disney+ fürs Jahr 2025

