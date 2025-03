iOS 19 fürs iPhone im Anmarsch: Mehrere gute Gründe, warum ich mich darauf freue

Die Gerüchteküche brodelt, und es mehren sich die Meldungen zum kommenden großen iPhone-Update. Unter besorgten Nutzerinnen und Nutzern macht sich die Angst breit, Apple könnte mit iOS 19 das iPhone-Betriebssystem dermaßen radikal umgestalten, dass man es nicht wiedererkennen könnte. Mich plagen diese Gedanken nicht. Stattdessen gibt es viele Gründe, sich auf das Update im Herbst zu freuen. Reden wir mal drüber – und zwar in der aktuellen Wochenendkolumne hier bei GIGA.

Erinnert ihr euch noch an das Jahr 2013? Abgesehen vom neu gewählten Papst, den Enthüllungen eines Edward Snowden und der alltäglichen Eurokrise erlaubte sich Apple, das Erscheinungsbild des iPhone-Betriebssystems so stark zu verändern wie nie zuvor. Mit iOS 7 kehrte der Hersteller dem sogenannten Skeuomorphismus den Rücken, verabschiedete sich von vertrauten Elementen und entdeckte den Minimalismus im Oberflächendesign für sich.

Apples radikaler Plan für iOS 19

Was für ein Aufschrei ging damals durch die Apple-Gemeinschaft! Manche sahen schon das Erbe des zwei Jahre zuvor verstorbenen Steve Jobs beschmutzt. Am Ende aber arrangierte sich die überwältigende Mehrheit der Nutzerinnen und Nutzer mit dem neuen Design. Noch heute erfreuen wir uns daran, wenngleich es in den letzten zwölf Jahren natürlich hier und da evolutionäre Anpassungen gab.

Glaubt man den aktuellen Berichten, steht uns mit iOS 19 in diesem Jahr eine ähnliche Wende bevor. Apple soll sich hier und da vom eigenen visionOS des bisher eher glücklosen Headsets inspirieren lassen und das mobile Betriebssystem entsprechend umgestalten. Am Ende soll alles wieder wie aus einem Guss aussehen – iPhone, iPad, Mac, Vision Pro, Apple Watch und Apple TV.

Ich kann darin zunächst keine Bedrohung sehen. Im Gegenteil: Apple tut gut daran, das System weiterzuentwickeln und neue Ansätze zu verfolgen. Entsprechend sehe ich der WWDC im Juni gelassen entgegen und lasse mich gerne überraschen. Abgesehen von einer frischen und neu funktionalen Benutzeroberfläche gibt es aber noch weitere Gründe zur Vorfreude.

Neue Features und mehr Kompatibilität

So soll sich Apple ein Feature für die AirPods bei Google abgeschaut haben. Die Pixel Buds können nämlich seit geraumer Zeit als Simultandolmetscher verwendet werden. Auch Apples Kopfhörer sollen dies bald können – vorausgesetzt, iOS 19 läuft auf dem verknüpften iPhone. Für mich als Reiseliebhaber ein tolles Feature, das im Notfall wirklich weiterhelfen könnte. Möchte ich unbedingt mal ausprobieren.

Ich muss mir kein neues iPhone kaufen

Und noch ein Grund zur Freude: Mein mittlerweile über drei Jahre altes iPhone 13 wird wohl mit iOS 19 kompatibel sein. Die kolportierte Kompatibilitätsliste verspricht nämlich eine Zusammenarbeit mit denselben iPhones wie zuvor schon bei iOS 18. Wer ein iPhone XS oder neuer hat, darf sich – wie ich – freuen.

Ein weiterer Punkt, der mich beglückt: Apple muss iOS hierzulande in der EU weiter öffnen, beispielsweise gegenüber alternativen Smartwatches und Kopfhörerproduzenten. Im Gegensatz zu fanatischen Apple-Fanboys kann ich daran nichts Schlechtes erkennen. Es ist immer gut, eine Wahl zu haben – manchmal muss der Staat halt gegenüber großen Firmen ein wenig nachhelfen. Denn der Markt richtet eben nicht immer alles, schon gar nicht zugunsten der Verbraucher. Gut, wenn sich Apple an die hiesigen Spielregeln halten muss.

Unterm Strich: iOS 19 kann kommen – ich freu mich drauf!

Zu manchen neuen Features wird Apple sogar gezwungen:

