Ikea: Praktische Steckdose hilft euch beim Sparen

Günstig und nützlich: Ikea erweitert sein Smart-Home-Angebot um die Steckdose Inspelning. Mit ihr können Besitzer angeschlossene Geräte nicht nur fernsteuern, sondern auch deren Energieverbrauch überwachen – und so Geld sparen.

Ikea Inspelning: Neue smarte Steckdose

In einigen europäischen Ländern ist die neue Ikea-Steckdose Inspelning bereits aufgetaucht, jetzt kommt sie auch nach Deutschland. In ersten Möbelhäusern soll sie vereinzelt bereits erhältlich sein, im deutschen Online-Shop hingegen noch nicht. Der Preis für die intelligente Steckdose soll bei 9,99 Euro liegen (Quelle: @konstantin.m bei Threads).

Anzeige

Im Vergleich zum Vorgängermodell können nicht nur kompatible Smart-Home-Geräte mit der Steckdose verbunden werden. Erstmals kann auch der Stromverbrauch erfasst werden. So wissen Besitzer genau, wie viel Strom die angeschlossenen Geräte tatsächlich verbrauchen. Stromfresser lassen sich so leicht ausfindig machen.

Vor allem in Kombination mit der Funktion Energy Insights in der Ikea-App kann Inspelning neue Einblicke ermöglichen. Sie liefert nicht nur Echtzeitdaten zum Stromverbrauch, sondern informiert auch über die aktuellen Strompreise. Nutzer können ihren Verbrauch sogar mit ähnlichen Haushalten vergleichen. In Zukunft soll es auch personalisierte Energiespartipps und Produktempfehlungen geben.

Anzeige

Unklar ist allerdings noch die Kompatibilität mit dem älteren Trådfri-Gateway. Bei der Einführung der Tretakt-Steckdose – dem Vorgänger von Inspelning – hatte IKEA zunächst eine Inkompatibilität kommuniziert, diese Aussage aber später korrigiert.

Steckdose Inspelning: Preis fast wie bei Tretakt

Die Tretakt-Steckdose, die erst im Frühjahr 2024 auf den Markt kam, ist nach wie vor im deutschen Online-Shop von Ikea erhältlich (bei Ikea ansehen). Bei einem Preis von 8 Euro dürften viele Kunden aber eher zur neueren Version mit Strommessung greifen, die voraussichtlich nur zwei Euro mehr kosten soll.

Anzeige

Noch mehr Smart-Home-Ideen von Ikea im Video:

So gestaltest du dein Zuhause mit IKEA Produkten smarter! Abonniere uns

auf YouTube

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.