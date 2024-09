Ikeas Smart-Home-Offensive geht weiter: Darauf haben viele Kunden gewartet

Auf dieses Update für den Dirigera-Hub haben Kunden gewartet: Ab sofort wird der Matter-Standard unterstützt, der die Integration von Geräten ins Smart Home vereinfacht. Dazu gehören natürlich auch Geräte von Ikea.

Ikea: Dirigera-Hub unterstützt Matter-Standard

Ikea rüstet seinen Smart-Home-Hub Dirigera auf und führt die Unterstützung des Industriestandards Matter ein. Dadurch wird die Kompatibilität verbessert und die Integration verschiedener Smart-Home-Produkte über Plattformgrenzen hinweg vereinfacht. Seit dem 11. September sind alle Geräte, die mit dem Dirigera-Hub verbunden sind, Matter-fähig.



Das Update sorgt laut Ikea dafür, dass sich die Nutzer keine Gedanken mehr über die Kompatibilität ihrer Geräte machen müssen. Stattdessen können sie sich auf eine „mühelose und effiziente Vernetzung“ ihrer Smart-Home-Geräte freuen (Quelle: Ikea).

Mit der aktualisierten Software wird der Dirigera-Hub zu einer Matter-Bridge, über die verschiedene Smart-Home-Geräte miteinander vernetzt werden können. Ikea selbst spricht nicht nur von Beleuchtung, sondern unter anderem auch von Sound, Luftreinigung und Fernbedienungen.



Um die neue Matter-Funktion nutzen zu können, benötigen Besitzer des Dirigera-Hubs die neueste Version der Ikea-Home-Smart-App. Für Android-Geräte ist mindestens Version 1.21.0 erforderlich, iOS-Nutzer benötigen Version 1.26.1 oder höher. Außerdem muss die Firmware des Hubs auf Version 2.521.6 oder höher aktualisiert sein.

Matter-Unterstützung wächst stetig

Immer mehr Hersteller integrieren den Smart-Home-Standard Matter in ihre Produkte. Zu den Vorreitern zählen Apple, Google, Amazon und Samsung. Aber auch etablierte Smart-Home-Spezialisten wie Philips Hue, Aqara und Eve Systems haben bereits Matter-kompatible Geräte im Angebot oder planen deren Einführung in naher Zukunft. TV-Hersteller integrieren Matter zunehmend in ihre Smart-TVs und Streaming-Sticks.



Das sind Ikeas Ideen für ein smartes Zuhause:

