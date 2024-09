Ikea warnt: Beliebte Steckdosenleiste ist gefährlich

Eine Steckdosenleiste von Ikea kann unter Umständen einen Stromschlag verursachen. Ikea rät, die betroffenen Geräte sofort vom Stromnetz zu trennen. Sie sollten nicht mehr verwendet werden, wenn sie Risse aufweisen.

Ikea Koppla: Gefahr durch Steckdosenleiste

Ikea hat eine Sicherheitswarnung für seine Steckdosenleisten der Serie Koppla herausgegeben. Die Warnung betrifft insbesondere Modelle, die zwischen 2004 und 2011 hergestellt wurden. Die 6-fach Steckdosenleisten haben ein weißes Kunststoffgehäuse und ein 1,5 Meter langes Kabel.



Grund für die Warnung ist das Material des Kunststoffgehäuses, das im Laufe der Jahre spröde werden kann. Dadurch können Risse entstehen, die stromführende Teile freilegen und laut Ikea ein ernsthaftes Stromschlagrisiko darstellen. Besonders gefährdet sind Leisten, die bereits sichtbare Beschädigungen oder Anzeichen von Verwitterung aufweisen (Quelle: Ikea).

Ikea-Steckdosenleiste: Was Kunden tun sollten

Kunden, die eine solche Koppla-Steckdosenleiste besitzen, sollten zunächst die Lieferantennummer 16648 auf der Rückseite des Geräts überprüfen. Dieser Code gibt Aufschluss darüber, ob es sich um eines der betroffenen Produkte handelt. In diesem Fall rät Ikea dringend, das Gerät vom Stromnetz zu trennen. Das Berühren des Gehäuses – während das Gerät noch an das Stromnetz angeschlossen ist – sollte auf jeden Fall vermieden werden, um das Risiko eines Stromschlags zu minimieren.



Nach dem Abziehen des Netzsteckers sollten Kunde das Kunststoffgehäuse genau auf Bruchstellen oder Risse untersuchen. Bei Anzeichen von Beschädigungen oder wenn das Gehäuse brüchig erscheint, sollte die Steckdosenleiste nicht weiter verwendet und fachgerecht entsorgt werden. Ikea empfiehlt, sich im Zweifelsfall direkt an den Kundendienst zu wenden, der weitere Unterstützung anbieten kann.



