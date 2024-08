Neuer Ikea-Online-Shop startet – aber deutsche Kunden haben das Nachsehen

Ikea wagt sich in die Welt der Kleinanzeigen: Bei Ikea Preowned können Kunden gebrauchte Möbel untereinander anbieten. Zunächst ist der Online-Gebrauchtmarkt nur in zwei europäischen Ländern verfügbar – Deutschland ist nicht dabei. Doch das könnte sich ändern.

Ikea Preowned: Gebrauchte Möbel online kaufen

In seinen Einrichtungshäusern bietet Ikea über sein Projekt „Second Chance“ bereits gebrauchte Möbel an. Jetzt wird das Konzept modifiziert – und auf das Internet ausgeweitet. Ikea Preowned ermöglicht es Kunden, ihre gebrauchten Ikea-Möbel direkt anderen Nutzern zum Kauf anzubieten. Die Testphase der Plattform läuft derzeit in den Hauptstädten Spaniens und Norwegens. Ziel ist es laut Ikea, die Lebensdauer von Produkten zu verlängern und die Abfallproduktion zu minimieren.



Verkäufer können ihre Möbel mit eigenen Fotos präsentieren und einen Preis festlegen. Ikea ergänzt diese Angebote um wichtige Produktinformationen wie Maße oder den ursprünglichen Kaufpreis. Der direkte Verkauf von Kunde zu Kunde findet ohne Zwischenhändler statt, was auch bedeutet, dass der Käufer die Artikel persönlich beim Verkäufer abholt.

Kosten fallen dafür zunächst nicht an. Ikea kann sich aber vorstellen, eine „symbolische Gebühr“ zu erheben (Quelle: Financial Times). Die Testphase in Madrid und Oslo soll bis Ende des Jahres dauern. Bei Erfolg will Ikea das Preowned-Portal dann weltweit anbieten, also auch in Deutschland.

Ikea Preowned: Neue Konkurrenz für Kleinanzeigen

Etablierte Portale wie Kleinanzeigen und eBay bekommen mit Ikea Preowned neue Konkurrenz. Ikea profitiert von seiner starken Marke und einem großen Kundenstamm. Nebenbei ist das Second-Hand-Portal für Ikea ein weiterer Schritt in Richtung Digitalisierung.



Für die Kunden bietet die Plattform laut Ikea viele Vorteile: Sie können ihre alten Ikea-Möbel einfach weiterverkaufen und gleichzeitig günstig gebrauchte Produkte erwerben. Verkäufer sollen zudem die Wahl zwischen einer Barauszahlung oder einem Ikea-Gutschein mit 15 Prozent Bonus haben.

So könnt ihr jetzt schon mit Ikea-Möbeln Geld verdienen:

