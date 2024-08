Darauf haben Ikea-Kunden gewartet: Am 4. September geht es los

Wenn ihr gerne bei Ikea einkauft, dann könnt ihr euch freuen. Am 4. September 2024 startet der Möbelriese mit seinem Treuebonus in Deutschland. Das Punkteprogramm wird über Ikea Family realisiert und erlaubt es euch, Punkte für Einkäufe und bestimmte Aktivitäten zu sammeln.

Ikea startet Punkteprogramm

Viele Menschen in Deutschland kaufen bei Ikea ein und sind auch Family-Mitglied. Darüber könnt ihr an verschiedenen Aktionen teilnehmen und teilweise auch günstigere Preise erhalten. Ein Treueprogramm, mit dem ihr Punkte sammeln konntet, gab es bisher noch nicht. Das ändert sich am 4. September 2024 (Quelle: mobiFlip).



In den Teilnahmebedingungen von Ikea Family ist das Punktesystem bereits integriert und erklärt (Quelle: Ikea). Zum Start bekommt ihr 10 Punkte geschenkt, danach müsst ihr verschiedene Dinge machen, um Punkte zu sammeln. Beispielsweise einkaufen. Ab einem Einkaufswert von 5 Euro gibt es pro 5 Euro einen Punkt. Ausgenommen sind Geschenkkarten.



So könnt ihr Punkte sammeln:

So könnt ihr ab dem 4. September 2024 bei Ikea Punkte sammeln. (© Ikea)

Die Punkte werden euch in der App oder auf der Webseite angezeigt, sodass ihr immer den Überblick darüber habt, wie viele Punkte ihr schon gesammelt habt. Ikea behält sich vor, die Regeln mit der Zeit zu ändern.

Das könnt ihr mit den Punkten machen

Ikea verrät auch direkt, was ihr mit den Punkten machen könnt, die ihr mit der Zeit ansammelt. Wenn ihr eine gewisse Anzahl von Punkten habt, werden euch die verfügbaren Boni automatisch angezeigt. Dazu können folgende Dinge gehören:

Ermäßigte Lieferung bei einer Bestellung

Eine kostenlose komplette Mahlzeit

Wertcoupons für das IKEA Sortiment oder den Schwedenshop

usw.

Wenn ihr also bisher noch kein Ikea Family hattet, solltet ihr euch spätestens jetzt anmelden (bei Ikea anschauen). Mit etwas Arbeit könnte die nächste Mahlzeit bei Ikea vielleicht sogar kostenlos sein.

