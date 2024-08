Klarna Cashback: So gibt es Geld zurück

Klarna ist mittlerweile ein etablierter Weg, um Zahlungen online abzuwickeln. Der Zahlungsdienstleister bietet dabei ein Cashback-Programm an, über das man Geld bei bestimmten Zahlungen zurückerhält. Wie funktioniert das und was muss man dabei beachten?

Die Cashback-Funktion gibt es, wenn man über die Klarna-App einkauft (hier anmelden & herunterladen). Für zugelassene Einkäufe kann man so bis zu 10 Prozent des gezahlten Betrags als Klarna-Guthaben zurückerhalten.

Anzeige

Klarna Cashback: Geld zurück beim Online-Shopping

Um am „Geld zurück“-Programm bei Klarna teilzunehmen, benötigt man ein Guthabenkonto bei dem Anbieter. Das lässt sich über die App oder die Webseite des Anbieters anlegen (mehr Infos bei Klarna). Neben dem Cashback-Angebot bietet dieses Konto auch andere Möglichkeiten zur Geldanlage, zum Beispiel eine „Festgeld“-Option mit derzeit 3,58 Prozent Zinsen (Stand: August 2024).

Anzeige

Die besten Verstecke für Bargeld Abonniere uns

auf YouTube

In der Klarna-App kann man auf über 100 verschiedene Online-Shops zugreifen, die beim Cashback-Programm teilnehmen. Zu den teilnehmenden Anbietern gehören Galaxus, Adidas, Media Markt und About You. Eine Liste gibt es nicht, man bekommt aber eine genaue Übersicht im „Shop“-Bereich in der Klarna-App. Wie hoch der prozentuale Anteil ist, den man nach der Zahlung über Klarna zurückbekommt, hängt vom jeweiligen Shop ab. Den entsprechenden Betrag bekommt man im Anschluss an die Bestellung auf sein Klarna-Konto als sogenanntes „Klarna Guthaben“ übertragen.

Geld zurück beim Einkauf mit Klarna

Die Cashback-Funktion soll Nutzer ähnlich wie bei Payback und anderen Treueprogrammen dazu ermutigen, den Kauf über die entsprechende App abzuwickeln. Anders als zum Beispiel bei Payback gibt es dabei keine „Punkte“ also Belohnung, sondern Guthaben. Nach der Gutschrift kann man sofort auf das Geld für neue Einkäufe unabhängig vom Händler und anderen Aktionen zugreifen. Daneben lässt sich das Cashback-Guthaben auch nutzen, um offene Klarna-Zahlungen zu begleichen. Eine Überweisung auf andere Bankkonten ist ebenfalls möglich.

Anzeige

Für das Klarna-Konto fallen keine monatlichen Gebühren an. Man bekommt eine deutsche IBAN sowie eine virtuelle Debitkarte, die an allen VISA-bereiten Bezahlstellen akzeptiert wird.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.