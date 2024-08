Wer steckt Geld in Bitcoin? Umfrage zeigt, welche Deutschen heiß auf Krypto sind

Eine aktuelle YouGov-Befragung im Auftrag der Krypto-Börse Bitpanda zeigt, dass Kryptowährungen bei jungen Deutschen immer beliebter werden. Besonders Millennials und die Generation Z planen vermehrt in digitale Vermögenswerte zu investieren.

Bitcoin und Co. bei Millennials und Gen Z im Trend

Die Bitpanda-Umfrage kommt zu dem Ergebnis, dass 22 Prozent der Millennials (28-43 Jahre) und 12 Prozent der Generation Z (18-27 Jahre) in Kryptowährungen investiert haben. Doch das Interesse hört hier nicht auf: Ein Drittel der Millennials und fast jeder fünfte Gen-Z-Vertreter plant, in den nächsten 12 Monaten in den Kryptomarkt einzusteigen. Zudem glauben 45 Prozent der Millennials und 39 Prozent der Gen Z, dass der Bitcoin in den kommenden 12 Monaten im Wert steigen wird (Quelle: Bitpanda).



Diese Zahlen zeigen einen deutlichen Trend: Junge Menschen sind gegenüber neuen Anlageklassen wie Kryptowährungen sehr aufgeschlossen. Im Gegensatz dazu haben bisher nur 9 Prozent der Generation X und 3 Prozent der Babyboomer in Kryptowährungen investiert.

Kryptowährungen: Langfristige Anlageoption?

Neben den hohen Renditechancen sehen junge Menschen in Kryptowährungen zunehmend auch eine langfristige Investitionsmöglichkeit. 23 Prozent der Generation Z betrachten digitale Vermögenswerte bereits als langfristige Anlageoption. Diese Einstellung zeigt ein wachsendes Vertrauen in die Zukunft von Kryptowährungen, das über kurzfristige Gewinne hinausgeht.



Um das Vertrauen weiter zu stärken, wünschen sich junge Anleger jedoch bessere Sicherheitsmaßnahmen gegen Hackerangriffe und Diebstahl, transparente Informationen sowie gesetzliche Vorschriften und staatliche Regulierungen. Diese Maßnahmen könnten das Vertrauen der Generation Z und Millennials in Kryptowährungen in Zukunft deutlich erhöhen.



Wenn ihr auch in den Krypto-Markt einsteigen wollt, findet ihr bei uns einen kleinen Guide zu Kryptowährungen. Bedenkt aber, dass Bitcoin und andere Kryptowährungen oft extremen Schwankungen unterliegen. Riskiert also nie Geld, auf das ihr angewiesen seid.

Dieser Beitrag wurde mithilfe von KI-Tools erstellt und von der Redaktion geprüft.

