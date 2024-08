Klarna: Telefonnummer ändern – so geht's

Bei Klarna kann man die Telefonnummer in den Einstellungen ändern. Unter Umständen kommt es aber zu Problemen. Was ihr dann tun könnt, seht ihr hier.

Klarna für Händler: So ändert ihr eure Telefonnummer

Klarna unterscheidet für Händler zwei Portale:

Neues Klarna Online (merchants.klarna.com) und

Klarna Online (online.klarna.com)

Für „merchants.klarna.com“

Öffnet die Webseite merchants.klarna.com. Klickt auf euer Profil beziehungsweise die Einstellungen. Wählt am linken Bildschirmrand „Shop“ aus. Öffnet „Shop-Adresse und Kontaktinformationen (von Klarna verwendet)“. Sucht und ändert die eingetragene Telefonnummer.

Für „online.klarna.com“

Öffnet die Webseite portal.klarna.com. Wählt am linken Bildschirmrand „Shop anzeigen“ aus. Im Abschnitt „Shop-Adresse und Kontaktinformation (von Klarna verwendet)” seht ihr eure angegeben Informationen. Sucht eure Telefonnummer und aktualisiert diese.

Privatkunden: Handynummer bei Klarna ändern

Öffnet die Einstellungen. Wählt „Kontoinformationen und Adressen“ aus. Sucht nach eurer Telefonnummer und ändert sie. Sollte das nicht funktionieren, wendet euch an den Kundendienst von Klarna.

Klarna: Handynummer ändern ohne Login

Ohne Login lässt sich eure Handynummer nicht ändern. Prüft Folgendes:

Falls euer Login-Link nicht funktioniert, aktualisiert eure Klarna-App beziehungsweise euren Internet-Browser am PC.

Stellt sicher, dass eure angegebene E-Mail-Adresse korrekt war und euch E-Mails an diese auch erreichen (Stichwort: E-Mail-Postfach-Speicher voll.)

Falls ihr den Verifizierungs-Code von Klarna nicht erhalten habt, prüft, dass eure angegebene Mobilfunknummer richtig ist und euer Smartphone nicht im Flugmodus ist.

Falls ihr weiterhin keinen Zugriff mehr auf euer Klarna-Konto habt, wendet euch direkt an den Kundenservice von Klarna. Dieser kann auch dann weiterhelfen. Ansonsten lest ihr im Folgenden, was ihr tun könnt, wenn eure Adresse von Klarna nicht verifiziert werden konnte:

